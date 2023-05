Tårevædet bryllup: - Jeg græd mest

Frederik Haun faldt tilbage i 2021 på knæ og friede til Morten Kjeldgaard.

Og siden har det forlovede kendispar ventet forventningsfuldt og planlagt på den helt perfekte bryllupsdag.

Så mens pinsesolen søndag eftermiddag skinnede ned over Sonnerup Gods på Midtsjælland, som dannede den mest idylliske ramme om brylluppet mellem Morten Kjeldgaard og Frederik Haun, sagde kendisparret ja til hinanden i en flot sommerceremoni.

- Det gik godt, der var nerver på op til ceremonien, som vi nu havde planlagt i lang tid, fortalte Frederik Haun til den fremmødte presse.

- Det er også lidt surrealistisk, for lige pludselig kunne vi mærke, at nu er det virkelig nu, og vi havde brugt virkelig lang tid på arrangere og forestille os, hvordan det ville være og så ja lige pludselig at være der, supplerede den nygifte Morten Kjeldgaard.

Foto: Emil Agerskov

Rørt til tårer

Begge ægtefæller blev ført op ad kirkegulvet af deres mødre, og det var her, mens orglet kimede, at det især gik op for dem begge, at nu var det endelig deres tur.

Og havde det været en mulighed at oddse på, hvem der ville blive mest rørt under ceremonien af de to herrer, herskede der iblandt det nyslåede ægtepar ingen tvivl om, at det blev den tidligere bagedyst-deltager, som åbnede for tårekanalerne først.

- Det gjorde Frede, men det havde jeg også satset på inden, fortalte en grinende Morten Kjeldgaard.

- Det gjorde jeg nok, men jeg synes ikke, at jeg græd så meget, sagde den nu tørøjede Frederik Haun.

- Jeg prøvede at holde den fattet, men da musikken først spillede, og jeg fik lov til at gå ind med min mor, og Morten kom gående med sin mor, så gik det helt galt.

Det store bryllup, der blev holdt på Sonnerup Gods i Midtsjælland, har været to år undervejs. Foto: Emil Agerskov

Diamant i ringen

Tilbage i februar blev det kendt, at nu nygifte Frederik Haun havde lagt røremaskinen og ovnhandskerne på hylden for at overtage jobbet som CEO og daglig leder af Katerina Pitzners virksomhed Diamant Børsen. Pitzner, der også var gæst til søndagens bryllup, flyttede for kort tid siden til Italien, hvor hun nu bor.

Derfor var det naturligt at spørge, om den nyudklækkede diamantdirektørs ring skulle blinges op for at fejre den store dag.

En lille mysser skulle der også være plads til foran den fremmødte presse. Foto: Emil Agerskov

- Der er faktisk ikke kommet diamanter i endnu, men planen er, at jeg har et lille fint m her, der står for Morten, så er planen, at der skal komme en lille fin diamant inde i ringen.

- Det synes jeg var meget passende, når nu hvor man er blevet CEO for Diamant Børsen, men Morten undlader at få det i, lød det fra Haun.

Blandt de inviterede til den store dag var desuden kendisser fra både danse- og bage-verdenen. Højgravide Tilde Munkholm, som Frederik Haun bagte om kap med i 'Den store bagedyst', og danserne Michael Olesen, Mille Funk, Asta Bjørk og Jenna Bagge samt hendes kæreste var også på gæstelisten.