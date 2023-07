Tårnhøj månedsløn: - Jeg har ikke fået det forærende!

'Mascha Vang scorer en halv million i månedsløn'.

'De er ikke gået til sex, drugs and rock'n'roll'.

Således lød det i store træk i en overskrift hos B.T. i weekenden.

Her kunne man læse, at frøken Vang hev mange penge hjem i 2022, og at hun i virksomheden Mascha Vang ApS, der bl.a. dækker over hendes arbejde som influencer, havde et overskud på over 1,3 mio. kroner.

Og omtrent samme grønne tal finder man i hendes holdingselskab, skrev mediet, som yderligere kunne fortælle, at Vang fra sin enkeltkvindevirksomhed havde udbetalt 730.000 kroner i løn til sig selv og hele 4,1 mio kroner i ekstraordinært udbytte gennem sit holdingselskab i fjor.

Det giver en samlet 'månedsløn' på over 450.000 kroner.

Men hvis ikke pengene er gået til sex, drugs and rock'n'roll, hvad mon så? Ekstra Bladet har søgt svaret.

- Jamen, det er da dejligt at have så mange penge. Men jeg er meget økonomisk ansvarlig, siger Mascha Vang til Ekstra Bladet.

- Hvad går pengene til?

- Jamen, jeg har betalt min lejlighed i København ud. Det er ikke sådan, at jeg har købt noget vildt, egentlig. Ud over en hest.

- Jeg skulle lige til at sige det!, indskyder gemalen Troels Krohn Dehli nærmest med rullende øjne og et smil på samme tid.

Mascha Vang tjener godt i sin virksomhed, men pengene bliver ikke bare ødslet væk. Foto: Jonathan Damslund

Hø er dyrt

Han har fra sidelinjen kunnet se fruen og sin papdatter, Mashas biologiske datter Hollie Nolia, engagere sig i ridning.

En ikke helt billig hobby - og da Især ikke når man vælger at købe sin egen krikke.

Så derfor:

- Jeg ved GODT, hvad pengene går til, griner Troels Krohn Dehli.

- Ja, sådan en hest er ikke billig?

- Nej, hvad de koster bare i hø, mand. Det er jo fuldstændigt vanvittigt! Han (hesten, red.) får jo også nye sko oftere, end jeg gør! Men jeg elsker det, påpeger Mascha Vang, 43.

- Hvordan er det at have masser af penge til at forsøde sit eget liv og i virkeligheden bare kunne gøre det, man gerne vil?

- Det er da helt fantastisk. Men de er jo ikke bare dumpet ned - det er jo nogen penge, jeg selv har tjent.

- Men altså, jeg er jo ikke helt ung, så jeg har altså også prøvet at samle flasker og sælge pant for at få fredagsslik. Jeg har prøvet det hele. Mit første sæt tøj var fra Mødrehjælpen. Jeg har tjent det hele selv og har ikke fået det forærende.

Mascha Vang blev gift med sin jagerpilot, Troels Krohn Dehli, på Holckenhavn Slot ved Nyborg for snart et år siden. Foto: Henning Hjorth

- Nogle nye boligplaner, eller skal I fortsætte med at bo i Kolding? Hvad med et palæ eller måske købe et slot?

- Nej ,det skal vi ikke - det er jo vanvittigt dyrt, ha-ha-ha.

- Du har jo pengene?

- Nej, det har jeg altså ikke helt, siger Mascha.

- De er jo brugt. På en lejlighed og en hest!, konstaterer Troels tørt.