Taber med et brag

Det er næppe gået manges næse forbi, at Annette Heick tidligere på måneden udgav selvbiografien 'Datteren'.

Men hjemme hos familien var der lagt op til kamp, for samtidig udgav ægtefællen Jesper Vollmer kogebogen 'Klub Vollmer', og det gik ikke ubemærket hen i hjemmet, hvor en kamp gik i gang. Bog mod bog.

Det fortalte Jesper Vollmer, da han lørdag aften troppede op til Knæk Cancer.

- Vi udkom jo med en bog inden for samme uge, og vi battler lidt. Men Annettes selvbiografi drøner jo derudaf, griner han.

- Vil du mene, at du vandt den kamp så?

- Nej, den har jeg altså ikke vundet - endnu, haha. Det er helt vildt, hvad de (hustruen, red.) sælger, så det er jo bare perfekt. Det er så godt for hende.

- Havde du nogen vetoret på emner i Annettes bog?

- Jeg har jo bare læst med undervejs og hørt om det hele. Der var ikke noget, jeg skulle sætte en stopklods for. Hun har fået frit lejde, selvfølgelig, for hun skriver fuldstændigt fantastisk, lyder de rosende ord fra Jesper Vollmer, der betegner sig selv som en stolt mand.

Jesper Vollmer på den røde løber til Knæk Cancer. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det er da heller ikke, fordi han har grund til at gå rundt og misunde hustruens succes, for det hævder han også selv at have masser af for tiden.

- Jeg har jo supertravlt med klub Vollmer (online kokkeskole, red.), som drøner derudaf. Alle de medlemmer, der er kommet ind på grund af corona, de bliver hængende. Og så er der foredragsturné til efteråret og masser af kokkeskoler på Bornholm. Så min forretning har fuld fart frem, smiler han.