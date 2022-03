Tabte en milliard - Nu vælter millionerne ind

Han blev rig på IT, da han solgte selskabet Damgaard Data til Microsoft for 800 millioner. Siden tabte han det hele på fejlslagne investeringer og jetset-liv, men nu vælter pengene ind igen

Erik Damgaard kender om nogen til udtrykket 'højt at flyve, dybt at falde'.

Han blev milliardær, da han solgte IT-selskabet Damgaard Data til Microsoft for omkring 800 millioner, men siden tabte han det hele igen i det private investeringsselskab Porteføljeinvest, som gik konkurs med et brag i 2011.

Stort millionoverskud

Men nu kan han glæde sig over, at hans selskab Uniconta A/S leverer et stort millionoverskud for første gang. Det viser deres seneste regnskab fra 18. marts.

Nettoomsætningen i selskabet er næsten fordoblet fra omtrent 17,6 millioner i 2020 til hele 32,5 millioner i 2021, og derfor ser det også rigtig godt ud for årsresultatet, som efter skat lyder på 18.448.209 kroner.

Det er noget af en opgradering fra 2020, hvor årets resultat efter skat var et underskud på næsten 4,8 millioner.

Erik Damgaard får da også mulighed for at nyde det gode resultat, for der er udbetalt udbytte i årsregnskabet på 8.294.400 kroner, som han personligt får del af gennem de 59 procent, han ejer af selskabet.

Derudover ejer AkademikerPension også en stor andel, efter de købte sig ind i selskabet for et millionbeløb.

Et spændende liv

Ekstra Bladet talte med Erik Damgaard tilbage i 2020 om årsagen til, at han startede Uniconta, som i høj grad handlede om, at han havde tabt så store summer på ejendomsinvesteringer, og at han ville vende tilbage til IT, som han kendte alt til.

- Det var bare trist. Så hvis jeg gerne ville have et spændende liv igen, var jeg nødt til at foretage mig noget, fortalte han.

Erik Damgaard har i den grad levet et spændende liv. Han blev i 2007 gift med Anni Fønsby, og de to blev landskendte på tv, da de lavede reality-programmet 'Erik og Anni goes to Hollywood', som blev sendt på Kanal 4.

Han var desuden medlem af en eksklusiv klub ved navn Milliardærklubben, som var stiftet af milliardæren Peter Forchhammer og talte i alt fem medlemmer.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Erik Damgaard til det flotte regnskab.