Tabte håret på grund af stress

Den tidligere politiske leder for Enhedslisten Pernille Skipper blev så hårdt ramt af stress, at hun tabte håret. Det skete i perioden, hvor hun var retsordfører tilbage i 2015

Det er ikke altid lige sjovt at være politiker.

Dagene kan være lange, hårde og særdeles stressende – især under folkeafstemninger. Det fortæller den tidligere politiske ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper i Jyllands-Postens podcast 'Under gulvtæppet’.

I podcasten kan man således høre, hvordan den forhenværende politiker blev så stresset i 2015, da hun var retsordfører for Enhedslisten, at hun tabte håret. Her skulle Danmark nemlig til folkeafstemningen om retsforbeholdet.

’Da den afstemning var overstået, og der kom lidt ro på, opdagede jeg, at jeg havde store bare pletter i mit hoved af hår, der var faldet ud. Jeg havde heller ikke sovet i hele den lange periode,’ fortæller Pernille Skipper i podcasten.

Lærte af stress

I et opfølgende opslag på Facebook forklarer Pernille Skipper yderligere, hvordan hun lærte at aflive stressen.

’Jeg begyndte at holde mere reel ferie, og jeg fik en indre pyt-knap og en god portion galgenhumor, når det hele gik total i skuddermudder. Og vigtigst: jeg fik et hold af mennesker omkring mig blandt ansatte og folketingsmedlemmer, som var helt vildt klare på, at jeg ikke var alene om ansvaret. Det var nemlig problemet ved den folkeafstemning og kampagnen. Jeg stod nærmest helt alene med ansvaret for det hele,' skriver Pernille Skipper.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pernille Skipper, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Debatten om stress kører endnu en gang, efter vicestatsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen har valgt at tage orlov på ubestemt tid for at passe på helbredet.