- Tænker på Teitur

Sofie-Mai Christensen var hurtig til at tage afstand fra Teitur Skoubo efter hans voldtægtsdom, men hun indrømmer, at han stadig fylder i hendes tanker

I 'Ex on the Beach' var den nu voldtægtsdømte realitystjerne Teitur Skoubo og meddeltageren Sofie-Mai Christensen glade for hinanden og udvekslede mere end blot hede blikke.

Men siden er der løbet meget vand under broen. Deres sæson er blevet slettet fra Discovery+ som følge af dommen, og Sofie-Mai har siden deltaget i endnu en sæson og er blevet kæreste med Oliver Reeves, der ligeledes er kendt fra 'Ex on the Beach', men det betyder ikke, at hun ikke nogle gange tænker på sin gamle flirt.

Sofie-Mai og Oli var på deres første date i Danmark, efter romancen spirede i seneste sæson af 'Ex on the Beach'

Det bekræfter hun selv på Instagram, hvor hun i en spørgerunde bliver spurgt til, om hun nogle gange tænker på, hvordan Teitur har det bag tremmer.

'Selvfølgelig gør jeg det', indleder Sofie-Mai, der kalder det 'vildt underligt'.

'Det er fandeme skræmmende, hvordan det hele bare kan ændre sig på ingen tid. Det er da vildt underligt at tænke på, at en, man har været så tæt med og brugt meget tid, på pludselig sidder derinde'.

Teitur Skoubo har anket afgørelsen til landsretten, men sidder altså fortsat bag tremmer. Foto: Anthon Unger

Hun fortsætter:

'Føler, den tid, vi brugte sammen, aldrig er sket, hvis I forstår? Det er helt blurry (sløret, red.).'

Sofie-Mai Christensen understregede i forbindelse med dommen over for Ekstra Bladet, at de tidligere turtelduer ikke længere taler sammen.

- Teitur og jeg taler ikke sammen, og det kommer vi ikke til. Voldtægt kan aldrig retfærdiggøres. En dom er en dom, og den bliver fældet af en grund, lød det dengang.

Teitur Skoubo blev idømt en dom på to et halvt års fængsel for voldtægt - en dom, som han sammen med sin forsvarer straks valgte at anke til landsretten.

