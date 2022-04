Tæt på at dø: Stomi har reddet mit liv

Louise Houvenaeghel var tirsdag ude for første gang, siden hun for en måneds tid siden var på operationsbordet og blev udstyret med en stomi

Siden iværksætter og influencer Louise Houvenaeghel for en måneds tid siden blev opereret og udstyret med en midlertidig stomi, har hun været ganske åben om det på sine sociale medie-kanaler.

Her har hun heller ikke lagt skjul på, at det har været grænseoverskridende for hende at tænke på igen at skulle bevæge sig ud i offentligheden, selvom stomien er helt usynlig inde under tøjet.

Tirsdag tog hun dog springet og stillede sig for første gang frem for pressen, da hun troppede op på den røde løber til premieren på Susanne Biers nye tv-serie 'The First Lady'.

Louise havde taget veninden Lotte med i biografen tirsdag. Foto: Emil Agerskov

- Det er min første aften ude, og jeg har det meget bedre. Jeg er stadig lidt færdig, men vi tager små skridt, sagde en storsmilende Louise Houvenaeghel, der dog kunne tilføje, at det lige krævede en ekstra dyb indånding at komme ud ad døren:

- Jeg kan ligeså godt sige helt ærligt, at jeg fik lige pludselig en reminder om, at det var i aften, og jeg tror, jeg har sagt ja til invitationen, mens jeg har været på morfin, men jeg tænkte bare, at jeg skal jo ud på et tidspunkt.

Væltet af beskeder

For Louise Houvenaeghel har det været meget vigtigt at tale højt om stomien, som hun oplever, er et meget tabubelagt emne.

- Indtil videre er den (stomien, red.) midlertidig, og det gør det jo lidt nemmere og giver måske også lidt mere mod til at turde stå frem og fortælle om det, for det besluttede jeg mig for med det samme, at jeg ville, sagde hun og fortsatte:

- Det har reddet mit liv. Christian Eriksen fik en hjertestarter, og jeg fik en stomi. Vi vil jo bare gerne være i live, så det, der redder os, det er det, der skal til.

Det er ikke til at se, at Louise Houvenaeghel er udstyret med en stomi. Foto: Emil Agerskov

Og siden hun delte den første opdatering, er hun da også nærmest blevet væltet af beskeder fra folk, der takker hende for åbenheden.

- Jeg har har fået så mange henvendelser fra folk med stomi, som bare er så glade for, at der er nogen, der tør at sige noget om det, for det er der jo mange, der ikke gør.

- Det er en mulighed for mig for at kunne hjælpe, for det er ret traumatisk at få sådan en. Det er ikke særlig sjovt. Men så kan man ligeså godt være ærlig, sagde Louise Houvenaeghel.

Louise Houvenaeghel blev tidligere på foråret opereret, efter hun havde oplevet massive smerter i maven, der viste sig at være forårsaget af et hul i tyktarmen.

En fejlslagen første operation gjorde, at hun måtte udstyres med den midlertidige stomi, har hun tidligere fortalt Ekstra Bladet.