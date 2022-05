Tager afstand fra vold og voldtægt: Færdig med reality-tv

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

Tidligere i dag faldt der dom i sagen mod realitystjernen Teitur Skoubo.

Han var anklaget for at have voldtaget en ung kvinde natten til 28. november sidste år i kvindens lejlighed. Dommeren nåede frem til, at Teitur Skoubo skulle idømmes to år og seks måneders fængsel i sagen. Derudover skal Teitur Skoubo betale sagens omkostninger.

Selv har Teitur Skoubo nægtet sig skyldig.

Tager stor afstand

Kit Nielsen, der arrangerer Reality Awards, fortæller til Ekstra Bladet, at hun på nuværende tidspunkt ikke kan svare på, om Teitur igen er velkommen til Reality Awards.

- Jeg tager lang afstand fra vold og især voldtægt. Det har jeg også gjort meget klart til Reality Awards, da jeg smed Teitur ud. Vi lever i et retssystem, og den sag er blevet behandlet, som den skal. Nu er der faldet dom i dag, og det er den, jeg forholder mig til, siger Kit Nielsen.

Teitur er tidligere kommet i problemer i forhold til vold. Sidste år blev han smidt ud af Reality Awards, da han endte i slagsmål med en vagt. Derfor var han heller ikke inviteret til dette års udgave af prisuddelingen.

- Jeg har haft et fint samarbejde med Teitur, før han blev smidt ud. Jeg har ikke samarbejdet med ham, efter han blev smidt ud af Reality Awards, siger Kit Nielsen.

- Tror du, at Teitur er færdig med at lave reality-tv?

- Man kan jo ikke lave reality-tv, hvis man ikke har en ren straffeattest, og det har han jo ikke mere, siger Kit Nielsen til Ekstra Bladet.

Fjernet

Efter dommen har Nent Group Danmark, der står bag 'Paradise Hotel', valgt at fjerne den sæson af programmet, hvor Teitur Skoubo medvirker.

'Vi har hele tiden sagt, at det er op til domstolen at afgøre sagen. Dette er nu sket, og vi har, efter vi er blevet bekendt med dommen, besluttet at fjerne sæsonen af 'Paradise Hotel', hvor deltageren medvirker fra Viaplay,' siger Kenneth Kristensen, programdirektør hos Viaplay Group til Ekstra Bladet.

