Tager bladet fra munden: Åbner op efter smertefuldt brud

Eks-svømmeren Jeanette Ottesen slikker fortsat sårene, efter at hun splittede op med sin mand gennem fem år i begyndelsen af december. Hun får det til at fungere, fordi hun skal, siger hun, og beder om mere tid til at hele i en svær tid, hvor venner og familie hjælper hende meget

34-årige Jeanette Ottesen og den ét år yngre Marco Loughran, der også selv er svømmer, blev gift i 2017.

Men først i december i år måtte svømmeren fortælle omverdenen, at forholdet pludselig var slut.

Det er på trods af, at parret har to små børn sammen, hvoraf den ene, sønnen Harley, blot er to måneder gammel. I 2017 fik det nu splittede par datteren Billie-Mai.

At parret gik fra hinanden så kort tid efter fødslen af deres lille nyfødte søn, efterlod selvsagt en aktiv rygtebørs. For hvad havde dog forårsaget bruddet?

Det ønsker sportskvinden ikke at tale om, men hun vil gerne uddybe overfor Ekstra Bladet, hvordan hun har det med situationen:

- Jamen, der er jo kun én vej, og det er fremad. Jeg kan jo ikke blive ved med at kigge tilbage, så jeg får det bare til at fungere mellem mig og ungerne. Får det bedste ud af det.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der var trods alt plads til smil, selvom Jeanette Ottesen lige er blevet skilt fra sin mand gennem fem år. Foto: Kenneth Meyer

- Taler I stadig sammen du og din eksmand, eller er der ondt blod? Hvordan endte det?

- Øøøøh, hvordan det endte, tror jeg bare er mellem os. Det er stadigvæk privat, og det er stadig meget nyt det hele. Så jeg har ikke så mange kommentarer til det lige nu. Det hele er så nyt, siger Jeanette Ottesen, der ikke vil skjule, at det har været en ordentlig omgang at komme igennem.

Pissesej

Hun fortsætter:

- Jeg tror, at vi for min families skyld bliver nødt til bare at få lov til at hele, før jeg siger mere.

- Ja, netop det med at hele. Det må være rent ud sagt skidehårdt - også med små børn i huset. Hvordan finder du overhovedet det overskud?

- Fordi hun er så pissesej, udbryder veninden Cecilie Schmeichel, som var med eks-svømmeren i biffen til premiere på filmen 'Elsker dig for tiden'.

Jeanette Ottesen:

Annonce:

- Man får det til at fungere, fordi jeg SKAL få det til at fungere. Og så får jeg selvfølgelig masser af hjælp fra min familie og mine venner.

- Og årsagen? Vil du uddybe den?

- Nej, ellers tak, siger Ottesen venligt.

Da bruddet blev meldt ud i begyndelsen af december, skrev eks-svømmeren følgende på sin Instagram-profil:

'Nogle gange forløber livet ikke, som man havde drømt om. Marco og jeg skal skilles, da vi ikke længere deler de samme værdier og ønsker til dét at være i et ægteskab,' skriver den tidligere svømmer og fortsætter:

'Det er selvsagt et voldsomt sted at være, særligt som nybagt mor, og lige nu er mit fokus på mine børns og min trivsel - og samtidig betyder det meget for mig også at fortsætte med at være der for mine klienter.'

Med klienter menes de personer, Jeanette Ottesen hjælper i sit virke som personlig træner, hun kickstartede efter karrierestoppet i fjor.