Tager datteren ud af skolen: Pas din egen butik

Pas din egen butik, og hold øje med, om dit barn har det godt.

Sådan lyder budskabet groft sagt fra skuespiller og tv-vært Pelle Hvenegaard, efter at han i sin rejsepodcast 'Med børn i baggagen' har fortalt, at han sammen med konen, Caroline Hvenegaard, ofte tager deres syvårige datter, Zoe Ukhona, med på længere rejser.

Også efter at hun er startet i skole.

Her havde en skeptisk bruger spurgt, om datteren Zoe nu ikke også skulle i skole.

Til Ekstra Bladet fortæller Pelle Hvenegaard på bagkant, at parret har rejst meget gennem hele datterens liv, især indtil hun begyndte i 0. klasse.

Herefter har det dog primært været ture i forbindelse med skolernes ferieuger. Og han understreger, at datterens sociale liv i Danmark er i topsædet på trods af de mange rejser.

Annonce:

- Det allervigtigste for os er også, at hun fungerer socialt. Derfor har vi jo også måttet revidere vores rejseri, efter hun er startet i skole, så det ligger i skoleferier så vidt muligt. Vi har så forlænget det en smule et par gange, men ikke så hun har været væk i længere tid, siger Pelle Hvenegaard til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Tøjler vinterdepressionen

Skuespilleren fortæller, at han og hustruens rejsetørst ikke lige er sådan at stille. Men dét må vige for datterens behov.

- Vores rejselyst vil nok altid være rimelig konstant, da vi har en stor udlængsel. Men der er også noget med at have en respekt for, at hun er i gang med en kæmpe rejse med at starte i skole, og at det på en eller anden måde er nok for hende. Det vigtigste er jo hendes relationer og små venskaber, og derfor er vi meget opmærksomme på ikke at flå hende ud af hendes hverdag.

- I tager hende ikke bare som gidsel, fordi I har vinterdepression herhjemme?

Annonce:

- Det synes jeg ikke. Hvis vi kun skulle lytte til min vinterdepression og gøre, som vi plejer, så ville vi jo være væk hele januar og februar. Men så havde vi gjort hende en bjørnetjeneste. Jeg vil ikke generalisere, hvordan det er for alle børn, men nu kender vi jo vores barn og hendes behov, lyder det fra Hvenegaard.

Han tilføjer, at den forlængede påskeferie, familien lige er kommet hjem fra, i virkeligheden var et tiltrængt afbræk fra skolen, som også kan være hård til tider.

Passer sin egen butik

Pelle Hvenegaard har over 90.000 følgere på Instagram og har i mange år delt ud af familiens privatliv, både på sociale medier og i en bog dedikeret til datteren.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han har gjort sig mange overvejelser om, hvor meget også datterens liv skal eksponeres. Men i sidste ende handler det ifølge Pelle Hvenegaard om at mærke efter - og i øvrigt passe sin egen butik i forhold til opdragelse.

Annonce:

- Der er en helvedes masse overvejelser i det, og det er svært for mig at uddybe helt kort. Jeg er faktisk ved at skrive en bog mere til hende, hvor jeg også vil berøre det. Men jeg har ikke de vises sten i forhold til dét. Det vigtige er jo, at man har en god fornemmelse af sin barns balance, også i forhold til fremtiden, siger han og fortsætter:

- Der er også mange mennesker, der har en holdning til det her. Der vil jeg sige, at jeg synes, at man langt hen ad vejen skal passe sin egen butik. Ultimativt skal jeg jo stå til ansvar over for hende, og hun er sådan set den eneste, jeg skal stå til ansvar for.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Pelle Hvenegaard om hans alkoholmisbrug i forbindelse med hans hurtige berømmelse.

Det kan du læse mere om i artiklen her: Drak for meget: - Det endte i kaos