Tager fusen på gæsterne: Se den vilde dans

21. august 2021 sagde Anni Fønsby 'ja' til sin kæreste René.

Et stort kirkebryllup i Sankt Bendts kirke i Ringsted, der blev efterfulgt af fest på Kragerup Gods, hvor 60 gæster var inviteret til at fejre det nygifte par.

- Det var total Hollywood stil. Det var outstanding, siger Anni Fønsby til Ekstra Bladet.

- Vi var to små teenagere, der ikke kunne være i sine egne kroppe. Vi kunne ikke sove i flere nætter op til. Det var virkelig svært at slippe kontrollen og bare slappe af.

I kirken spillede tre forskellige sangerinder sangene 'Happy Day', 'Halleluja' og Renés yndlingssang 'I Will Always Love You'.

Da Anni Fønsby blev ført op ad kirkegulvet, blev sangen 'My Heart Will Go On' på cello. Foto: Privatfoto

Et lille bump på vejen

Anni Fønsby fortæller til Ekstra Bladet, at brylluppet var planlagt ned til mindste detalje, alligevel kan man aldrig gardere sig mod det uforudsete.

Og brylluppet forløb dog ikke helt uden problemer. Planen var, at Anni skulle ankomme til ceremonien i en veteranbil, men måtte i stedet blive kørt af sin datter i Anni Fønsbys egen Audi.

- Jeg sad og ventede på min chauffør, men så ringede han og sagde, at han ikke kunne hente mig, fordi han var blevet påkørt af en trailer.

Det var denne bil Anni Fønsby skulle været ankommet i. Foto: Privatfoto

Anni Fønsby havde ellers på forhånd fået af vide, at der var en stram tidsplan, da flere skulle giftes samme dag, derfor var det meget vigtigt, at hun kom til tiden.

- Jeg endte med at komme 20 minutter for sent, og derfor måtte præsten ringe og udskyde det andet bryllup, siger Anni Fønsby.

Utraditionel brudevals

Ved festen på Kragerup Gods fik gæsterne sig noget af en overraskelse, da parret stillede op til brudevals, og musikken pludselig skiftede.

- Vi dansede Gangnam style og Michael Jackson. Det var sjovt at lave som par. Vi gik til danseundervisning. Folk var virkelig overrasket.

René friede til Anni Fønsby da de var på en ferie i Thailand. Foto: Privatfoto

Parret ønsker ikke at oplyse Renés efternavn.