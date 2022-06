Tager kæmpe-lån i millionvilla

Nicklas Bendtner har tilsyneladende haft brug for en kapitalindsprøjtning og har optaget et lån i sin villa i Hørsholm

Selvom Nicklas Bendtner kan fejre en mangedobling af indtjeningen i sit anpartsselskab, er det tilsyneladende ikke lutter finansiel lykke for fodboldspilleren.

Siden slutningen af marts har han forsøgt at sælge sin mere end 400 kvadratmeter store villa i Hørsholm for intet mindre end 35 millioner kroner, men tilsyneladende har Bendtner ikke kunnet vente på den økonomiske gevinst, han kan se frem til ved et salg.

Ifølge Tinglysningen har den 34-årige tidligere landsholdsspiller således 18. maj i år optaget et lån i den nordsjællandske ejendom på 12 millioner kroner.

Da Bendtner i 2020 købte huset, gav han 12,9 millioner kroner for det, og dermed har han altså nu belånt huset for stort set samme beløb.

Lånet skal tilbagebetales over 30 år, fremgår det af Tinglysningen.

Lykkes det for Nicklas Bendtner at få solgt huset til udbudsprisen, kan han dog formentlig både slippe af med den nye gæld og gemme et par millioner kroner til sig selv.

For de 35 millioner kroner, villaen er udbudt til, får man ifølge salgsopstillingen hos mægler Ivan Eltoft Nielsen ni værelser, eget træningscenter og en garage med plads til fire biler.

På ejendommens lidt over to hektar store grund er desuden en privat tennisbane.

Huset, der er fra 1934, blev totalrenoveret i 2020.

Da Nicklas Bendtner i 2020 overtog ejendommen, var det med sin daværende kæreste, modellen Philine Roepstorff, ved sin side. Siden er de to dog gået hver til sit.

Ekstra Bladet har både ringet og skrevet til Nicklas Bendtner for at få en kommentar til lånet i huset, men han er ikke vendt retur på vores henvendelse.

