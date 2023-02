Tager kraftig afstand fra Rees 'neger'-kommentarer

Janni Ree har følt sig nødsaget til at gå ud og undskylde gemalens bemærkninger om afrikanere, som ægtemanden kom med i et nyligt interview. 'Han er fra en anden tid,' påpeger Janni, som selv har modtaget en række modbydelige beskeder i kølvandet

Karsten Ree var i godt humør torsdag i sidste uge, da han på den røde løber sammen med konen, Janni Ree, fortalte om deres nylige tur til Afrika.

Den sidste uge brugte Karsten Ree alene og fik tiden til at gå med at ’lege med negrene’ og 'lære dem arbejdet', som han formulerede det.

Han understregede samtidig, at han ikke er racist - for så havde han aldrig arbejdet dernede

Men nu har Janni Ree følt det nødvendigt at gå ud offentligt og fortælle, at hun tager afstand fra Karstens kommentarer.

Det sker på Instagram.

'Jeg tager afstand fra Karstens upassende kommentarer om afrikanere. Karsten er ikke racist! Han elsker og respekterer afrikanere. Det er derfor, han har så mange forretninger i Kenya, specielt med Masaierne. Og det er derfor, vi så tit er i Afrika,' skriver Janni Ree og fortsætter:

'Karsten har ofte intet filter, så ind i mellem får han lukket noget upassende ud, som han i virkeligheden ikke mener.'

Får hadske kommentarer

Over for Ekstra Bladet uddyber Janni Ree:

- Jeg følte lidt, jeg blev nødt til at lægge det op, for det er jo ikke Karsten, der mærker det, men jeg har fået nogle ret grove beskeder bagom fra folk, som har været meget stødte over det.

- Har det været voldsomt?

- Der har været nogle voldsomme i mellem. At de tror, at vi begge er racister, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tænkte, at jeg lige ville undskylde - han mener det altså ikke.

- Han kan godt sige nogle ting, men det er, fordi Karsten er fra en anden tid og ikke forstår, at vi lever i 2023. Han er altså født i 1945. Det var anderledes dengang. I dag må du jo ikke engang kalde noget for en Eskimo-is.

- Så du får simpelthen folks hate?

- Ja, de kan jo ikke få fat i ham. Han er jo hverken på Facebook eller Instagram.

- Du bliver skydeskive på hans vegne?

- Ja, så får jeg dem. Hold da helt op.

- Har I skændtes om det?

- Nej, men ... jeg kan ikke sige så meget, men det er i hvert fald nogle, der har henvendt sig også til ham selv i en eller anden form. Det er jo ikke så godt at sige sådan noget, for det kan gå ud over ens forretningsforbindelser, og nu er videoen endda røget viralt på TikTok - og så får JEG skylden.

- Forstår han det, når du siger det til ham?

- Ha-ha, jeg ved det ikke, griner Janni Ree og fortsætter:

- Altså, det tror jeg. Men det er også svært at indrømme, hvis man begår en fejl, siger hun.