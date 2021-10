Tager sønnen ud af skolen: 'Kan det virkelig være rigtigt?'

Caroline Fleming har taget sin ud af skolen, fordi det var forkert og upassende for ham

Caroline Flemings søn, Nicholas, der har diagnosen ADHD, skal ikke længere gå i den skole, der ellers er tilpasset børn og unge med speciale behov.

Det skriver Caroline Fleming på Instagram.

Den tidligere tv-kendis er forarget over, at der ikke findes tilbud til sin søn, hvor han kan få en hverdag til at fungere.

'Nicholas blev knust gennem oplevelsen, og hans dagligdag blev endnu mere udfordret, end den allerede var. Nu er han igen hjemme og uden skoletilbud - kan det virkelig være rigtigt?' skriver Caroline Fleming.

Nicholas, som Caroline Fleming fik med den tidligere fodboldstjerne Nicklas Bendtner, går derfor ikke længere i skole og bliver undervist fagligt derhjemme.

'Det faglige forsøger vi at holde vedlige herhjemme. Sikke et ansvar,' skriver den tidligere baronesse.

Nicholas nåede at opleve sin fars fodboldkarriere fra tætteste hold. Foto: René Schütze

Ser stadig vennerne

På trods af ikke at gå i skole ser Nicholas stadig sine gamle venner.

'Hver dag kører jeg Nicholas afsted til hans gamle skoles klub, og her får Nico alt det sociale samvær med hans venner, som han har savnet.'

Caroline Fleming holdt i dag møde med ADHD-foreningen for at arbejde på nye uddannelsesmuligheder for børn med særlige behov.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming gennem hendes presseansvarlige, Elisa Lykke, men det har ikke været muligt.