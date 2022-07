Tager stor beslutning: Flytter fra Danmark

Efter længere tids overvejelse har Sarah Dohn og kæresten Caroline Max besluttet sig for at pakke kufferten og flytte til Grækenland.

Over for Ekstra Bladet fortæller Sarah Dohn, at tiden for det nyforelskede par er helt perfekt til at smutte sydpå sammen og leve livet.

'Vi kontaktede jobspanien, som hjalp os med det hele, de havde forskellige lokationer, blandt andet Grækenland, det lød bare super spændende dernede. Så det takkede vi ja til for nogle måneder siden, og nu skal vi flytte om en lille uge', skriver Sarah Dohn.

Sarah Dohn og Caroline Max har dannet par i snart syv måneder, men parret har allerede boet sammen herhjemme i Danmark, så det bliver ikke helt nyt for dem at bo under samme tag i varmere himmelstrøg.

'Det går så godt. Vi har boet sammen i noget tid, så det er helt naturligt for os at flytte sammen til et andet land', skriver Sarah og fortæller, at de ikke har returbilletter hjem til Danmark igen.

De skal begge to ned og arbejde i Grækenland og starte en ny hverdag.

