Tager stort skridt: - Hun er min soulmate

Ann Camilla og kæresten Heidi har valgt at flytte sammen efter under en måned som officielle kærester

'Singletown'-deltageren Ann Camilla svæver på en lyserød sky i disse dage, efter hun har mødt, hvad hun selv betegner som 'sin soulmate'.

Den udkårne hedder Heidi, og efter mindre end en måned som officielle kærester har de nu valgt at flytte sammen. Det bekræfter 24-årige Ann Camilla over for Ekstra Bladet.

- Jeg er flyttet til Hedehusene. Hvem havde troet, at bypigen skulle blive vild med det?, spørger hun med et grin og tilføjer:

- Jeg har boet på Østerbro, hvor jeg har en lejlighed, men den skal sælges nu.

- Nu er vi kærester

Ann Camilla dannede i sommer par med Samira, som hun deltog i 'Singletown' sammen med og boede sammen med. Forholdet holdt dog ikke, og siden 12. januar har hun dannet par med 29-årige Heidi.

- Er det ikke lidt hurtigt, at I allerede flytter sammen?

- Jeg tror, det går i det fantastiske lesbiske tempo, hvor man tager det, som det føles rigtigt. Jeg har mødt min soulmate og vil altid gerne være i nærheden af hende. Jeg har aldrig følt sådan her før. Jeg kan godt se, at andre måske synes, det går stærkt, men jeg føler det, som om vi har været sammen i fem-syv år. Vi kender hinanden ud og ind, siger Ann Camilla.

Ann Camilla og Samira gik fra hinanden efter 'Singletown'. Foto: Discovery Networks

- Soulmate ligefrem?

- Ja, jeg har ikke brugt ordet soulmate om nogen andre, men hun er virkelig min soulmate. Hun har været kærlighed ved første blik, siger Ann Camilla med smil i stemmen.

Ann Camilla er derfor flyttet ind hos Heidi, hendes navn kom på postkassen lørdag og lejligheden på Østerbro skal nu sælges hurtigst muligt.