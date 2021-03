Tager stort skridt i forholdet

Line Maria Busk og Nicklaes Olsen er klar til at tage det næste skridt i parforholdet og er derfor flyttet sammen i Nicklaes' lejlighed i Hedehusene.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er dejligt. Det er i min lejlighed i Hedehusene, der skal males vægge, renoveres køkken og laves New Yorker-væg, lyder det fra Nicklaes Olsen, der tilføjer:

- Jeg har støv i lunger og over det hele. Min far er heldigvis tømrer og hjælper til.

Bagsiden af medaljen: Folk får ondt i røven

Line Maria Busk boede i en lejlighed i København sammen med to samboer. Den er nu opsagt. For Nicklaes var det vigtigt, at parret flyttede sammen i hans område, hvor hans omgangskreds er.

- Hun skulle også lige overtales, men jeg fik lokket hende ved at fortælle, hvordan lejligheden kunne gøres lækker. Alle de små fifs. Jeg har længe presset på for, at vi skulle bo omkring Hedehusene, og vi er alligevel været sammen hver dag, så det er naturligt at flytte sammen nu, siger han og tilføjer, at lejligheden er 55 kvadratmeter.

Parret mødte hinanden efter optagelserne til den seneste sæson af 'Ex on the Beach' og har været kærester siden da. Privatfoto

Det er den samme lejlighed, som han boede i med ekskæresten Amanda Mogensen. Det forhold gik i vasken, og han er klar i spyttet, da han bliver spurgt, hvad der er anderledes denne gang.

- Jeg har fundet mig en partner, jeg kan holde ud at være sammen med hver dag. En, jeg trives godt med på alle punkter.

- Du lyder smaskforelsket, Nicklaes. Er der også en ring på vej?

- Jeg er meget forelsket, men en ring på fingeren er lige tidligt nok. Nu skal vi have styr på det her, siger han med henvisning til lejligheden og runder af:

- Det er pissehårdt, men vi regner med at være færdige allerede i næste uge. Vi arbejder hurtigt.