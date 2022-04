Tager stort skridt i forholdet

Teresa Ovenberg og Teitur Skoubo er klar til at tage det næste skridt i parforholdet og skal derfor flytte sammen i Teiturs bolig i Spanien.

Det bekræfter Teitur Skoubo i en spørgerunde på det sociale medie Instagram.

- Det gør hun, og jeg glæder mig sindssygt meget. Hun kommer i aften, og så kommer vi til at bruge meget tid sammen, svarer Teitur til spørgsmålet om, hvorvidt Teresa flytter ned til ham i Spanien.

Og det er ikke kun Teitur, der glæder sig til at bo sammen med sin kæreste.

- Jeg har pakket hele dagen, for jeg rejser til Spanien i morgen. Det glæder jeg mig virkelig meget til, det bliver så dejligt, siger Teresa i en story på Instagram.

Danskerne lærte Teresa Ovenberg at kende som Teitur Skoubos eks i 'Ex on the Beach', men efterfølgende blussede kærligheden mellem de to færinge op igen, og i oktober sidste år kunne de bekræfte, at de havde fundet sammen igen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra parret, men de i skrivende stund ikke vendt retur.

Teresa Ovenberg og Teitur Skoubo trives så godt i deres forhold, at de vælger at flytte sammen. Foto: Privat

Retssag venter forude

Tidligere på året kunne Ekstra Bladet berette, at 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur er tiltalt for at have voldtaget en ung kvinde i Odense i november.

Da Ekstra Bladet fangede Teresa på den røde løber til dette års Reality Awards, gjorde hun det klart, at hun blev ved sin kærestes side.

- Det er en hård tid, sagde Teresa, som ikke havde lyst til at komme det nærmere.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Se klippet med Teresa til Reality Awards her.

'Ex on the Beach'-deltageren fejede al tvivl af banen, da hun blev spurgt ind til, om hun stadig er sammen med Teitur, og hvorvidt hun støtter ham.

- Ja, selvfølgelig, svarede hun kortfattet og lukkede i igen.

Voldtægtssagen, som skal behandles af en domsmandsret, er berammet til at køre over to dage i maj.