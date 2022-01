Tager stort skridt: Køber fælles hus

Sangeren Thomas Buttenschøn og tv-vært Mille Gori, også kendt som 'Motor Mille', kan nu kalde sig de nye ejere af et hus på ikke mindre end 168 kvadratmeter på en af de mest trafikerede veje på Østerbro.

Det skriver Se og Hør. Den glædelige nyhed bekræftes af salget, som er tinglyst.

Ifølge tinglysningen har parret måtte punge ud med 6.995.000 kroner for at få lov til at købe den store bolig med syv værelser, som kun nåede at være på markedet i 18 dage.

36-årige Thomas Buttenschøn og 33-årige Mille Gori underskrev allerede handlen 11. oktober sidste år, men den er først tinglyst i dag. Og som det ser ud lige nu, er planen, at det celebre par skal overtage deres nye hus 1. marts.

De to nye husejere sprang ud som par i 2018, da Thomas Buttenschøn offentliggjorde forholdet på de sociale medier, og i 2019 tog han skridtet videre og gik på knæ for at fri til sin udkårne, der glædeligt sagde ja.

Tidligere har Thomas Buttenschøn dannet par med jordemoder og forfatter Cana Buttenschøn, som han har sønnerne Jens og Peter med.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.