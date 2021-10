Tager stort skridt med kæresten

Kærlighedstoget fortsætter med at buldre derudaf for diamant-datteren Thalia Pitzner.

I november kunne hun glad på den røde løber fortælle, at hun ikke længere var single, og at det var en person, hun kendte rigtig godt. Og her knap to måneder senere er der fuld fart på forholdet.

Bekræfter: Er ikke længere single

Det kunne Thalia Pitzner fortælle, da hun sammen med Katerina og Elvira dukkede op på den røde løber til 'Knæk Cancer'.

- Jeg har det godt, det kører med business, privatliv og det hele. Jeg har købt lejlighed på Østerbro. Den er i gang med at blive renoveret lige nu, så jeg håber lidt, at jeg kan nå at flytte ind her i løbet af slut-november/start-december, fortalte hun og afslørede, at kæresten selvfølgelig flytter med.

- Det går stadig godt med den samme kæreste. Der er ikke været hverken udskiftning eller rotation. Han skal med, så det bliver et fælleshjem for os og for mine tre hunde, smilede hun.

Der var rift om diamantfamilien. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

At valget af bolig netop er faldet på Østerbro skyldes, at det ifølge Thalia Pitzner ganske enkelt passer perfekt til hendes liv og omgangskreds.

- Jeg synes bare, det er et dejligt sted, et dejligt område og det ligger tæt på Nordsjælland, hvor jeg har hest. Det er tæt på, hvor mor bor og byen. Så det var bare et godt, roligt, sikkert og trygt område.