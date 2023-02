Tager stort skridt: Realitypar flytter sammen

Sejr Bek rykker til Fyn, hvor han har fået nøglen til Louise Hjorts lejlighed. Her flytter de nu sammen, mens de planlægger en stor rejse, hvor den skal have fuld gas, inden de slår sig til ro

- Det var på tide, at han fik en nøgle til min lejlighed. Jeg fik jo allerede nøglen til hans, da vi kom hjem fra Mexico, ha, ha, ha.

Sådan siger en glad Louise Hjort, som nu afslører, at hun flytter sammen med sin kæreste, Sejr Bek.

Louise fra 'Paradise' har fået tatoveret sin kæreste Sejrs navn på sin balle, og det kom meget bag på Sejr Kæreste-tatovering: - Troede ikke på det

Det sker, efter at turtelduerne, der mødtes i 'Paradise' i 2022, men ikke blev kærester med det samme, i oktober i fjor afslørede, at de var blevet et par.

I et Instagram-opslag poserer parret på et billede, hvor Sejr har fået nøglen til Louises 110 kvadratmeter store lejlighed i centrum af Odense, hvor de nu skal residere sammen.

Samtidig vil Sejr gå i tænkeboks, i forhold til hvad der skal ske med hans lejlighed i det københavnske.

Nemmest med Odense

Hidtil har de været lige meget i Odense og København, men nu skal det altså være anderledes.

Annonce:

- Det er nemmest at flytte sammen i Louises lejlighed. Det er et stort skridt at flytte til Fyn, men Odense er en megahyggelig by. Jeg kender bare ikke så mange herovre, siger Sejr til Ekstra Bladet.

- Men det var hans idé. Det er en meget stor kærlighedserklæring til mig, jubler Louise Hjort, som dog pointerer, at parret alligevel er sammen 85 procent af tiden i forvejen.

Nu vil de gerne rejse, mens tid er:

- Vi vil gerne tage ud i verden og være YOLO (you only live once, red.). Når vi kommer hjem, kan vi settle down. Vi skal være barnlige først, inden børnene kommer.

- Ja, barnlige, inden jeg boller hende tyk, skraldgriner Sejr, mens Louise fniser med i baggrunden.

Parret betoner, at de bl.a. gerne vil på roadtrip i USA og måske til Sydamerika og rejse rundt - helt uden en plan.