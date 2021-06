Tager stort skridt

Sidste sommer kunne Caroline Godrim og Mathias Severinsen, der fandt sammen under 'Ex on the Beach', afsløre, at de havde besluttet sig for at gå hver til sit.

Forskelligheden mellem dem var for stor, lød begrundelsen fra parret, der et halvt år inden var blevet forældre til sønnen Oliver.

Tilbage i oktober kunne Caroline så løfte sløret for, at hun var begyndt at date sin ungdomsflirt, som hun har kendt, siden hun var 15 år. De to blev efterfølgende kærester, og nu har de taget næste store skridt i forholdet.

'En kæmpe drøm er gået i opfyldelse, vi kan nemlig nu kalde os for husejere til vores absolutte drømmebolig. 265 kvadratmeter fuldmuret villa med masser af idyl og grund på over 5000 kvadratmeter. Hvor er det helt ubeskriveligt', skriver reality-kendingen på sin Instagram-profil.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun:

- Det ligger i omegnen af Aarhus, og der er syv værelser, så der er god plads. Vi har kigget efter hus i noget tid, og vi var meget besat af, at vi skulle have havudsigt. Men så fandt vi denne villa, som fangede os med det samme, da den er så speciel og idyllisk. Også fordi grunden er så stor, men samtidig ligger den i byen, så det er virkelig fedt.

- Vi synes bare, det er fedt med meget plads. Og så er det bare en bonus, at jeg kan få to af mine heste med. Oliver elsker også at have masser af plads at løbe og gå på. Der er både trampolin, gynger, rutsjebane osv. i haven, så der er virkelig tænkt på, at det er børnevenligt, fortsætter hun.

Her står Caroline og kæresten foran deres nykøbte hus. Foto: Privat

Overtager næste uge

Allerede 1. juli overtager Caroline og kæresten deres nye hus, og så skal den store renovering i gang.

- Jeg har sagt mit nuværende rækkehus op, som er en lejebolig, så nu håber jeg, at det bliver lejet ud før tid, nu hvor vi allerede får huset i næste uge. Det skal renoveres, men vi tager et skridt ad gangen, da det jo er ret stort. Så starter vi med at bo nedenunder, mens vi så kan renovere ovenpå. Så kan vi gøre det helt stille og roligt, forklarer Caroline.

Det er første gang, hun og kæresten officielt bor på samme adresse, men hun tror ikke, det bliver den store omvæltning:

- Vi har været meget sammen, så det bliver ikke så meget anderledes, end vores forhold er nu. Men det bliver da bare skønt at bo i huset sammen, lyder det fra hende.