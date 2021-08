Tager stort skridt

Efter otte år i Dubai har forsidefruen Tina Lund og hendes mand Allan Nielsen besluttet at flytte tilbage til Danmark.

Det skriver Tina Lund i et opslag på Instagram.

'Vi vil gerne dele en nyhed med jer. Vi har besluttet at flytte retur til Danmark efter 8 år i Dubai. Vi glæder os meget til at komme hjem igen.', skriver Tina Lund til opslaget.

Til opslaget har hun delt en række billeder og minder af familien fra Dubai, og selvom parret glæder sig til at komme hjem til Danmark, har det bestemt ikke været en nem beslutning.

'Dog er det også meget svært at sige på gensyn/ farvel til de rigtig gode venner vi har fået i Dubai. Vi flytter til Dk pga, at jeg skal være rytter i stalden hos riderscup. Glæder mig meget til at skulle ride på de danske baner igen', skriver hun og fortsætter:

'Vi kommer til at savne Dubai. Vi håber, at vores børn og selvfølgelig hele familen får en god start i Dk'.

Det var også ridesporten, der i sin tid fik familien til at rykke teltpælene op og flytte til Dubai.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Tina Lund, men det har i skrivende stund ikke været muligt.