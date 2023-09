Tager stort skridt

Der er fart over feltet for Mads Rommelhoff og hans kæreste, Olivia, der er klar til at tage næste skridt i deres forhold

Der er sket meget for 'Bachelorette'-bejleren Mads Rommelhoff, siden han for rullende kameraer forsøgte at få det til at slå gnister med Julie Kriegler i TV 2-succesen 'Bachelorette'.

Men gnisterne blev slukket i Danmark, og nu har den tidligere bejler kastet sin kærlighed på en ny.

Nemlig en kvinde, der hedder Olivia, som Mads Rommelhoff tilbage i august kunne fortælle, at han datede.

'Det er meget nyt, og vi har det bare superdejligt sammen og nyder ferien', lød det i midten af august fra Mads Rommelhoff i en sms til Ekstra Bladet. Siden bekræftede han, at de to nu kalder sig kærester.

Men trods at det er relativt nyt, så har parret allerede store planer for fremtiden.

De skal nemlig flytte sammen.

'Vi har planlagt det til slutningen af året, november/december', skriver den tidligere bejler i en sms til Ekstra Bladet.

Mads Rommelhoff fik Julies sidste rose. Kærligheden holdt dog ikke hjemme i Danmark. Foto: Lotta Lemche/TV 2

I en spørgerunde på Instagram fortæller parret, at det er hos Mads, der bor på Falster, de skal flytte ind.

'Olivia flytter ind hos mig, og så indretter vi huset fra ny sammen', skriver han.

Hele Danmark kom på fornavn med Mads Rommelhoff, da han for rullende kameraer jagtede kærligheden i 'Bachelorette'.

Men selvom Mads løb med Julie Krieglers sidste rose, og der både blev kysset og krammet og udvekslet kærlige ord undervejs i programmet, så varede kærligheden ikke ved hjemme i Danmark.

- Jeg har det fint med Julie i dag. Vi skriver sammen en gang imellem, men altså vi ses ikke eller har nærkontakt, har Mads før fortalt til Ekstra Bladet.

