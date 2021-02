Tager svær beslutning: 'Jeg føler jeg som mor har givet op'

Det vakte opsigt, da den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Simone Skaaning Frederiksen sidste år stod frem og fortalte, at hun havde valgt at blive alenemor til sin søn, Luca.

Siden måtte Simone igennem en dramatisk fødsel, og selvom hun nu har været mor til Luca i et halvt år, har hun stadig komplikationer efter kejsersnittet, der betyder, at hun haster ind og ud af sygehuset.

Derfor har hun måttet se i øjnene, at hun har brug for hjælp til at klare det hele, skriver hun i et opslag på Instagram.

Chok på sygehuset: De fandt en tumor

'Et følsomt emne. Der er tabubelagt. Om at give op. Eller det der kan føles sådan. I dag har jeg grædt. Fordi jeg føler virkelig at jeg som mor har “givet op”.', skriver hun og fortsætter:

'I dag har jeg måtte ringe til kommunen og sige, at jeg har brug for at høre mine muligheder for at få hjælp til at passe Luca, fordi mine sygehusbesøg bliver i dén grad ikke mindre.'

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det har været hårdt at indse, at hun ikke kan klare det hele alene.

- Jeg har altid været meget selvstændig og har selv valgt at være alene, men man når også bare et punkt, hvor man er nødt til at indse, at det kan man ikke, siger hun.

Selvom hun har mange omkring sig, der kan hjælpe med pasning, føler hun ikke, at hun kan blive ved med at trække på dem.

- Jeg er jo tit og ofte på sygehuset, fordi jeg efter mit kejsersnit har en del udfordringer, og det for det meste på Rigshospitalet og for det meste i dagtimerne. Så det er svært at have Luca med, og selvom jeg har mange, der gerne vil passe, er det svært at få det til at hænge sammen med deres liv og arbejde, siger hun.

Brød sammen

Derfor har hun nu valgt at involvere kommunen, selvom det var en hård beslutning.

- Man har så mange mærkelige tanker om det at være mor og så tænker man jo, at han kan blive taget fra en, men det ved jeg jo også godt, at det er helt latterligt, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil jo også gerne selv komme på benene igen, og det handler jo også om ansvar. Forhåbentlig får jeg mere overskud og bliver en bedre mor, hvis jeg kan koncentrere mig helt om at blive rask, og samtidig ved at han er i gode hænder, siger hun.

Er blevet mor alene: - Jeg synes, det er hårdt

Alligevel brød hun helt sammen, da hun havde lagt røret på.

- Jeg sad nærmest som en, der skulle til eksamen, og var bange for, hvad jeg sagde og gjorde. Men jeg vidste jo godt, at der ikke var noget forgjort i det. Det var også bare en lettelse over, at jeg endelig fik rakt ud og spurgt om hjælp. Og de var jo super søde og sagde, at det ikke var noget problem, og at det var det, de var der for, siger hun.

Nu afventer hun beslutningen i forhold til, om Luca kan starte tidligere i institution, og hun håber, at hendes opslag kan hjælpe andre forældre, der kæmper med at række ud og bede om hjælp.