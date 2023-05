Tager vild beslutning: Forlader Danmark for at drive hotel i Østrig

Tv-vært Lene Beier og hendes mand Anders rykker teltpælene op og håber at købe et hotel i Østrig

Det er en drøm, der har ulmet i både Lene Beiers og hendes mand Anders' mave i tyve år.

Og nu gør de alvor af den.

På Instagram kan den populære TV2-vært nemlig fortælle, at hun og resten af familien, der også består af to sønner, har besluttet sig for at sælge huset på Amager og købe et hotel i Østrig, som de skal renovere og stå for driften af.

Til Ekstra Bladet forklarer hun, at parret har overvejet beslutningen længe.

- Anders stoppede sit job ved årsskiftet, og siden da har vi gentænkt alle vores drømme for fremtiden. Vi har været helt nede i maven for at mærke efter, hvad vi gerne vil på sigt.

Hun understreger, at de ikke er utilfredse med deres liv i Danmark i dag, men at de var nødt til at forfølge deres drøm.

- Det her er jo ikke en ny drøm, det er noget, vi altid har snakket om. Der er megameget på spil, så det påvirker os selvfølgelig også. Men vi tror på, at vi godt kan det. Og Anders er pissegod til at bygge, det er jo det, han kan.

- Og det kan sagtens passes ind med mit arbejdsliv. Når jeg laver tv, er det kun i en periode. Jeg arbejder intensivt i otte uger, og så er et program færdigt. Så vi kan godt kombinere det.

Lene Beier og hendes mand Anders. Foto: Mogens Flindt

Afviser ikke nyt program

Planen er ifølge Beier, at familien kan rykke ned og åbne deres sted ved begyndelsen af sommerferien allerede til næste år. Men først skal de have solgt deres hus på Amager, de har gået og bygget på i en årrække.

- Optimalt kunne vi leje det ud, men vi skal kunne finansiere hotellet, så vi er desværre nødt til at sælge vores hus, og før det er gjort, kan vi ikke rigtigt rykke på noget.

Tv-værten kan dog endnu ikke afsløre, om købet og renoveringen af det østrigske hotel vil munde ud i et program i stil med 'Beier Bygger', selvom tanken er nærliggende.

- Det ved jeg ikke noget om endnu. Denne her beslutning er truffet af personlige årsager.

- Men jeg har fortalt om vores planer til min chef, og hun elskede det. Men jeg har ikke pitchet til TV 2, at de skal lave et program om det. Det er op til dem at finde ud af, hvorvidt de har lyst til.

