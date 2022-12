Tager vild beslutning med kæresten

Nikita Klæstrup jubler, fordi hun har mødt kærligheden igen. For blot en uge siden blev hun kæreste med Mikkel, efter at de har datet i snart et halvt år

Man kan vise hinanden kærlighed og troskab på mange måder.

Men de færreste vælger alligevel at få tatoveret deres elskedes navn på kroppen.

Det er ikke desto mindre præcis dét, influencer og tv-tilrettelægger Nikita Klæstrup har fået gjort med sin kæreste Mikkel Christensen under en ferie i Amsterdam, de netop nu er på.

Parret stod frem som kærester på den røde løber tilbage i november, og i et opslag på Instagram viser Klæstrup sin tatovering frem, hvor hun holder sin underlæbe ud, så man kan se, at der står 'Mikkel'.

I hendes story kan man se, at Mikkel Christensen ligeledes har fået tatoveret 'Nikita'.

'Det føles rigtigt'

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at beslutningen har været længe undervejs, men blev endeligt truffet, da parret rendte forelskede rundt i den hollandske hovedstad.

- Vi havde talt om det i lang tid, faktisk siden før vi overhovedet blev kærester, og så besluttede vi os for at gøre det, mens vi stadig var her, siger hun og fortsætter:

- Det føles rigtigt, vi tænkte begge to 'hvorfor ikke?'. Det er også fedt, at man ikke kan få den dækket, når den sidder i munden. Hvis den var på hånden, kunne man få lavet noget ovenpå.

Parret har også fundet tryghed i, at deres kærlighed og nye tatoveringer er blevet velsignet af en særlig bro, der skulle være kendt for at kunne forsegle folks kærlighed.

- I dag var vi på kanalrundfart med ost og vin, og vi kyssede under en bro, hvor skipperen sagde, at hvis man kyssede under broen, så holder kærligheden evigt. Og så virkede det som et sikkert væddemål med tatoveringen, når nu vi har fået broens ord for, at det er for evigt.

