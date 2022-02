Tager vild beslutning: Siger stop

- Det er lidt crazy!

Sådan siger Frederik Haun om den ret drastiske beslutning, han netop har truffet.

'Den store bagedyst'-darling har valgt at sige sit gode job som ejendomsmægler op for at se, hvad livet som selvstændig autodidakt bager og influencer kan føre med sig.

- Jeg har virkelig haft travlt, siden jeg var med i 'Den store bagedyst'. Samtidig har jeg haft mit arbejde, så til sidst havde jeg nærmest to fuldtidsjobs. Det kunne ikke blive ved med at gå, så jeg var nødt til at vælge, om jeg ville have fuld fokus på mit job, eller også skulle jeg tage springet, siger Frederik Haun til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Så det blev det sidste, jeg valgte. Jeg får ikke den her mulighed igen. Jeg har fået så meget eksponering, og folk hjemme i stuerne kan huske mig, siger den sirlige amatørbager, der sluttede som nummer to i kagekonkurrencen.

Hvad hans nye virksomhed præcis skal indeholde, er han ved at definere, men det er på ingen måde en overilet og uovervejet beslutning, Frederik Haun har truffet.

- Jeg har lukket nogle samarbejder, der sikrer mig løn de næste måneder, men det er da klart, at det er noget andet end at være ejendomsmægler, hvor man trods alt har en fast løn ud over sin provision, siger han og erkender, at det er ret nervepirrende, men også en utrolig spændende fremtid, der venter ham.

- Jeg er sikker på, at tingene nok skal komme til at hænge sammen. Jeg kan godt finansiere mit liv. Det kan jeg godt, foreslår han.

Frederik Haun danner par med Morten Kjeldgaard, der kendt fra 'Vild med dans'. Foto: Ekstra Bladet

Livet som freelancer og ikke fastlønnet kender Frederik Haun alt til fra sin kæreste, danseren Morten Kjeldgaard, og parret ser masser af fordele i, at de nu begge lever som frie fugle.

- Vi regner med at få mere tid sammen, og det gode er, at vi kan tage vores arbejde med os. Vi skal snart ud at rejse i seks uger, fortæller han og ser frem til at finde computeren frem for at arbejde i skyggen af en palme.

Frederik Haun havde sidste arbejdsdag som ejendomsmægler for små to uger siden.

