Taget i Dubai-løgn: Nu reagerer TV2

TV2 reagerer nu på Elvira Pitzners Dubai-løgn og forholder sig til, om det vil få konsekvenser for deres samarbejde med diamantdatteren i fremtiden

Forleden kom det frem, at den danske rigmandsdatter Elvira Pitzner, der blandt andet er kendt fra tv-serier som 'Diamantfamilien' og 'Bare Elvira', opholdt sig i Dubai, til trods for at de danske myndigheder i øjeblikket på det kraftigste fraråder al udrejse fra Danmark.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Pitzner havde ellers på sine sociale medier ihærdigt forsøgt at skjule, at hun ikke har opholdt sig inden for Danmarks grænser, som anbefalingen fra myndighederne ellers lyder.

I flere dage blev hendes Instagram-følgere derfor præsenteret for en lang række videoer og billeder fra det sommerhus i Hornbæk, hvor hun har påstået, at hun befandt sig.

Elvira indrømmer Dubai-løgn

Til sidst gik Elvira Pitzner dog til bekendelse på de sociale medier og bekræftede, at hun rigtig nok er i Dubai i øjeblikket.

Det skete, efter der flere steder på de sociale medier florerede videoer, hvor hun blandt andet festede på en luksusyacht med skyskrabere i baggrunden. Ifølge Pitzner skal forklaringen på, at hun opholder sig i Dubai, findes i, at hun er i gang med at flytte til landet.

'Ville ønske jeg kunne breake denne nyhed med et mere positivt afsæt. Men når nu heksejagten allerede er i fuld gang, kan jeg lige så godt breake den nu. Flytningen til Dubai er nu omsider en realitet', lød det i den forbindelse.

Elvira Pitzner er en del af 'Diamantfamilien' sammen med sin familie. Foto: Mogens Flindt

De seneste dage har hele Dubai-sagen fået folk på de sociale medier til at kræve, at TV2 tog affære og droppede at sende mere 'Diamantfamilien', hvor man netop følger Elvira Pitzner, hendes mor og søstre.

I den forbindelse har Ekstra Bladet været i kontakt med Asger Schønheyder, der er redaktør på 'Diamantfamilien', for at høre ham, om sagen får konsekvenser for deres samarbejde med Pitzner-familien i fremtiden.

Han fortæller, at de på TV2 allerede nu er i gang med forberedelserne til en ny sæson af 'Diamantfamilien', og at Dubai-sagen derfor ikke får konsekvenser for deres samarbejde.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Tina Lund revser Dubai-kritikere: - Det er ikke fair

'Diamantfamilien' vender tilbage i en fjerde sæson på TV2 Play og TV2 Zulu i løbet af foråret. Optagelserne til den kommende sæson blev lavet i 2020, men netop i disse dage laver vi også de indledende interviews til sæson fem, hvor vi naturligvis lever op til myndighedernes gældende retningslinjer', lyder det kortfattet fra redaktøren i mailen.

TV2 oplyser desuden, at de ikke har været med Elvira Pitzner i Dubai. Heller ikke Discovery Networks Danmark, der laver programmet 'Bare Elvira', er med i Dubai, oplyser de til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har de seneste dage gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Elvira Pitzner, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Fanget i Dubai: Bendtner udsat for indbrud