Tak, men nej tak: Afviser TV 2 igen-igen

Johnny Hansen med kælenavnet Kandis-Johnny kommer ikke til at stå på dansegulvet, når 'Vild med dans' danser over skærmen til efteråret

Nej, nej og atter nej.

De danske kendisser har gennem tiden på stribe afvist at kridte danseskoene og slå sig løs i TV 2-programmet 'Vild med dans', der til efteråret, når programmet atter vender tilbage, har danset over skærmen i intet mindre end 20 sæsoner.

En af dem, der for nylig har fortalt, at han har afvist at være med i programmet er Kandis-sangeren Johnny Hansen - bedre kendt som Kandis-Johnny.

- Jeg er lige blevet tilbudt at komme med i 'Vild med dans' for anden gang. Det kan jeg ikke. Jeg danser ikke. Jeg ville få Allan Simonsen til at ligne John Travolta på et dansegulv, siger Johnny Hansen i podcasten 'Tsunami' på Radio 24Syv.

Og han er langt fra den eneste kendte dansker, der ikke har lyst til at kaste sig ud i en rumba eller cha-cha-cha i bedste sendetid.

Tidligere i år fortalte komiker og tv-vært Frederik Cilius i DR2-programmet 'Den klassiske musikquiz', at han havde takket nej til at være med i programmet.

- Jeg sagde, at det havde jeg ikke lyst til. Jeg tror bare, at jeg blev inviteret, fordi jeg er tyk.

Johnny Hansen har før deltaget i programmet 'Junkfood eksperimentet', hvor fire kendte danskere i tre uger skulle leve af burgere, pizza, grillkylling, hotdogs og fritter. Foto: TV 2

- De kan jo godt lide sådan nogle historier om nogle kendte tykke, der danser og taber sig. Det er det, det handler om. Det er jo ikke, fordi jeg er godt fjernsyn, lød det fra Cillius, der blandt andet er kendt for at være manden bag karakteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm.

Afvist på stribe

Også i 2020 blev TV 2 afvist. Denne gang var det daværende direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, der fortalte til Natasja Crone i 'Go' aften live', at han havde afvist TV 2.

- Desværre ikke, Natasja. Det kunne ellers have været sjovt. Det kunne have været rigtig sjovt for mig at danse med Silas Holst, sagde han i programmet.

Også tv-værterne Louise Wolff og Stéphanie Surrugue har tidligere over for Ekstra Bladet fortalt, at de har afvist TV 2 og 'Vild med dans' igen og igen.

Frederik Cilius har før været såkaldt 'detektiv' i programmet 'Hvem holder masken', der blev sendt på TV 2. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

- Jeg er blevet spurgt nogle gange, om jeg vil danse med - og så er det sagt diplomatisk. Der var i hvert fald ved et af mine børn, de spurgte mig, om det ikke var nu, jeg skulle i form, og så tænkte jeg, at den var hel gal. Men nej, jeg har sagt pænt nej indtil videre, har Louise Wolff tidligere fortalt.

- Hvis jeg en dag ikke skal lave politik og være dødalvorlig hele tiden, så kunne jeg godt finde på det, har Surrugue tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Der findes dog også dem, der aldrig har fået tilbuddet, men rigtig gerne vil have det.

- Nej, men hvis de havde, så havde jeg sagt 'ja tak!', har influencer Carla Mickelborg, der mest kendt for sin rolle i 'Far til fire'-filmene, tidligere fortalt.