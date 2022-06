Taler endelig ud: Gik fuldstændig i panik

Siden ’X Factor’-værtinden Sofie Linde som ankerkvinde på Zulu Comedy Galla i 2020 kickstartede en kæmpe MeToo-debat herhjemme, har hun været mere eller mindre tavs i forhold til, hvad den efterfølgende shitstorm og især den første turbulente tid gjorde ved hende som privatperson og menneske.

Men ikke længere.

I fredagens udgave af podcasten ’Det, vi taler om’ var Sofie Linde således special guest i livesendingen fra folkemødet i Allinge, og her gav den populære skærmtrold et unikt indblik i, hvordan de seneste to år har været på det mere personlige plan.

Hun fortæller i udsendelsen, at hun og hendes manager, Line Breinholt, fra begyndelsen lagde en særlig strategi, der handlede om kun at tale om debatten og de vigtige emner, den havde sat fokus på – ikke Sofie Linde selv.

Der blev helt stille

Men i kulissen VAR der store personlige omkostninger ved at stå frem, fortæller Sofie Linde nu.

Blandt andet ser hendes omgangkreds i dag noget anderledes ud end før hun – uden overhovedet at ane eller have planlagt, at det skulle skabe så megen furore – fortalte sin historie den skelsættende dag på Zulu-scenen i 2020.

- Fra den ene dag til den anden var der bare stille. Fuldstændigt stille. Også fra venner. Der var ikke nogen, der ringede. (…) Jeg synes faktisk, det værste har været at miste venner. Det har jeg. Der er nogle, jeg ikke kan tilgive for ikke at have været der. Det var både mig, der gav nogle venner op og omvendt. Der blev bare stille, lyder det fra Linde, som fortsætter med at fortælle, at der blandt andet også var jobs, der blev aflyst, og at det var sårbart, fordi hun stod og var gravid med barn nummer to.

Sofie Linde fortæller, at hvis ikke hun havde haft sin dygtige manager især i de to hårde uger med shitstorm og fokus på hende som person, så havde hun i desperation nok bare givet medierne, hvad de ville have og dernæst råbt 'skriiiiiid': Givet navnet på 'tv-kanonen', hun her ved Zulu Comedy Galla i 2020 beskyldte for at have forsøgt at presse hende til et blowjob flere år tidligere. Foto: Mogens Flindt

Medina tog kontakt

Blandt dem, der dog ifølge Sofie Linde trods alt kontaktede hende, var kollegaer fra kendis-land. Blandt andet Medina, der - som Linde ordret fortæller - 100 procent kunne se og mærke, hvordan hun havde det.

Der kom også opkald fra Helle Thorning, hvor Linde blev starstruck, ligesom kvindelige advokater ringede og sagde ’hvordan kan vi hjælpe dig – du skal bare lige vide, at vi er lige bag dig’.

Linde beskriver, hvordan hun oplevede vigtigheden af, at folk lige sagde ’hey – jeg ser dig’ eller ’godt gået’ i en periode, hvor hun med egne ord sad med sin manager i røret og græd hver dag.

Sofie Linde, der bedyrer, at hun ellers aldrig havde haft - eller har - et ønske om at være debattør, fortæller også, hvordan hun efter noget tid var så presset af den store fokus, at hun simpelthen besluttede at forlade den offentlige debat om MeToo og kun se med fra sidelinjen.

Mand råbte af Lindes datter

Siden har hun arbejdet hårdt for at komme af med sin vrede. Linde har skullet lære at leve med og acceptere, at hun blev 'hende dér’ – et symbol på hele MeToo-debatten - og først for nylig har hun sluttet fred med både de to første hårde uger, efter at være stået frem, og samtidig være megastolt af det, ’hun også er’ som person og står for.

Sofie Linde indvier i ’Det, vi taler om’ også lytterne i, hvordan hun er blevet svinet groft til, får mange hadbeskeder, dødstrusler og endda nærmest har måttet ty til fysisk handling og skubbe en mand væk, fordi han kom over til hendes ældste datter på fire år på gaden og skreg ’er du klar over, hvor meget din mor har ødelagt!!’ ind i hovedet på barnet.

Du kan lytte til 'Det, vi taler om' her.