Taler endelig ud: - Han har gjort noget utilgiveligt

'Ex on the Beach'-deltageren Line Maria Busks verden brød fuldstændig sammen for et par uger siden, da hun meddelte, at forholdet til en anden realitykendis, Nicklaes Johannes Olsen, pludselig var slut.

Ingen havde set det dramatiske brud komme, for parret havde helt op til forholdets afslutning været på en romantisk ferie sammen og virket fuldstændigt forelskede.

Siden har Line Maria Busk været tavs over for medierne, men har til gengæld plastret sin Instagram-profil til med opslag, hvor hun dels er rigtig ked af det og frustreret og dels umiddelbart i godt humør på diverse festivaler.

- Der er ikke nogen facade i det, men man går i gennem en masse faser, når man oplever et brud, som jeg har gjort det. Jeg elsker min ekskæreste ubetinget, men der er sket nogle ting, som gør, at jeg var nødt til at tage et valg om at gå fra ham. Jeg er nødt til at stå på den anden side og forsøge at være stærk, og nogle gange er man vred og andre gange er man ked af det. Jeg har ikke selv bedt om det her, men her står jeg.

- Så det ER dig, der er gået fra ham?

- Ja, det er det.

Line Maria Busk elsker fortsat sin ekskæreste Nicklaes, som hun selv valgte at slå op med. Hun fortæller, at han har gjort noget helt utilgiveligt, og at alle jo godt kan regne ud, hvad det er. Foto: Kasper D. Kopping

- Vil du uddybe hvorfor?

- Jeg er ikke klar til at fortælle noget om årsagen. Men jeg ved, hvad der er ægte, og at det er grunden til, at jeg er gået fra ham, siger Line Maria Busk, da vi møder hende på Aiasound Festival på Amager.

Line Maria Busk og Nicklaes Olsen har begge været med i 'Ex on the Beach' og deltog som par også i 'Singletown'. De havde været sammen som par siden november 2020, men nu er det slut. Foto: Emil Agerskov

Hun fortsætter:

- Da jeg stod for halvanden uge siden og skulle gå fra mit livs kærlighed, da tog jeg er valg om, at jeg skulle fortsætte mit liv. Jeg har ikke selv valgt det her og at stå i denne situation.

Er helt knust

- Men du siger, du ikke selv har valgt det her, og alligevel var det dig, som slog op. Da siger du jo nærmest - uden alligevel helt at sige det - hvad der er sket?

- Ja, det gør jeg. Vi ved allesammen, hvad der er sket - jeg har bare ikke brug for at sætte ord på det. Jeg har det forfærdeligt. Jeg er knust, men jeg prøver at sætte det ene ben foran det andet og få det bedste ud af det.

- Er det helt slut mellem jer?

- Det er fuldstændig slut. I hvert fald for nu. Jeg ved, jeg har en kærlighed til ham, og jeg ved, at vi har rigtig meget i bagagen. Men det, han har gjort, er utilgiveligt, og derfor har jeg været nødt til at gå fra ham. Jeg elsker ham ubetinget, og man kan ikke bare slå sine følelser fra.

Følelser er følelser

Line Maria Busk har egentlig lysten til at komme videre med en ny, men føler ikke, at tiden er den rette til andre mandlige bekendtskaber end Nicklaes:

- Ella Mai, min yndlingskunstner, siger, at man er nødt til at være sammen med en ny for at glemme den gamle. Jeg er fuldstændig enig, men jeg er overhovedet ikke klar til noget som helst. Lige nu kan jeg ikke tænke på andet end min ekskæreste. Det har han ikke fortjent, at jeg gør, men det er sket meget brat. Følelser er følelser.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Nicklaes Johannes Olsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

