Taler for første gang: Det kom som et chok

Det er ikke mange uger siden, at Karsten Rees familie kunne fortælle, at han lider af demens. Nu tager Karsten Ree selv bladet for munden

Karsten Ree fortæller åbent for første gang om den demens-diagnose, han fik stillet for et par uger siden

Det er ikke mange uger siden, at Karsten Rees familie kunne fortælle, at han lider af demens. I pressemeddelelsen bad familien om ro omkring ham fra mediernes side.

Nu tager Karsen Ree selv bladet fra munden, da han for første gang, efter han fik stillet sin diagnose, stiller op til interview sammen med Janni Ree til Rungstedlundprisen på Rungstedlund.

Her mødte Ekstra Bladet parret.

- Jeg har det efter omstændighederne meget godt, men jeg er træt. Jeg bliver nemt træt af at tale og høre og folk, der taler i munden på hinanden, siger Ree og fortsætter:

- Det går udmærket. Jeg husker meget godt, men det er mest de gamle ting. Det er korttids-hukommelsen, jeg har et problem med, siger han videre.

- Kom det som et chok for dig, Karsten? Da du fik stillet din diagnose?

- Ja, det må jeg sige. Det er klart. Jeg var ret forundret over, at jeg bare kunne begynde at sove. Jeg var knap vågen i to-tre døgn, siger Karsten Ree og fortæller, at han nu går og drømmer om snart at kunne rejse til Afrika igen.

Karsten Ree er i forvejen i gang med et udredningsforløb for kræft. Foto: Jonathan Damslund

Det var hårdt

Det er første gang, at Karsten Ree fortæller om sin sygdom, men kun få dage efter de annoncerede nyheden var Janni Ree ude i offentligheden med sine veninder.

- Jeg står her, jeg er lidt træt. Men det er rart at blive luftet lidt og komme ud med sine veninder. Det trænger man jo også til, sagde hun og satte også nogle sparsomme ord på, hvordan det har påvirket hende:

- Jeg vil ikke sige så meget om alt det her, vi har sendt en pressemeddelelse ud. Det er selvfølgelig altid lige så hårdt for pårørende i sådan en situation. Det er ingen hemmelighed. Jeg tror faktisk, det er værre.

Da Ekstra Bladet spurgte Janni Ree indtil, hvordan hun havde det oven på nyheden, der netop var meldt ud, kunne hun ikke sige meget.

- Jeg vil ikke svare på det. Der er sendt en pressemeddelelse ud, siger Janni Ree, der heller ikke har meget lyst til at snakke om, hvordan hun selv reagerede, da hun fik nyheden om sin mands sygdom.

Det var under en kræftudredning, at det blev opdaget, at Karsten Ree lider af demens. Foto: Jonathan Damslund

Udfordret med helbredet

Karsten Ree har været udfordret helbredsmæssigt, siden han i 2015 blev ramt af kræft i blæren.

Da Karsten Ree i april for otte år siden fik konstateret kræft i blæren, traf han en hurtig beslutning. Han friede til sin kone, Janni Ree, og dagen efter blev de viet på rådhuset.

Ree har været meget åben om sin sygdom og har blandt andet fortalt, at han selv har betalt for behandling i USA, og at han har fået foretaget skylninger af sin blære her i Danmark.

Efter Karsten Ree for år tilbage blev ramt af en blodprop, valgte han at tage alternative metoder i brug. Rigmanden rejste til USA og lod blodtørstige igler suge blod ud af ham.

Se her, hvordan du opdager demens, og læs artiklen om, hvordan en anerkendt demenslæge selv lever sit liv i håbet om at undgå den uhyggelige sygdom.

Karsten Ree fortæller, at han efter omstændighederne har det godt. Foto: Jonathan Damslund

