Taler om forhold: Vi boller bare

Boris Hiort fra 'Bachelorette' har længe været hemmelighedsfuld om den nye kvinde, han er begyndt at ses med.

Men i sidste uge kunne man læse, at der er tale om influenceren og youtuberen Astrid Olsen, der altså er den nye kvinde i 'Bachelorette'-stjernens liv. Det fortalte hun i sit eget radioprogram 'Like Os' på 24syv.

- Jeg boller med en fyr, der hedder Boris, siger Astrid Olsen i sit radioprogram 'Like Os' på 24syv - til stor overraskelse for programmets gæster, P3-værterne Maria Bülow og Jens Malthe Næsby, der får bekræftet, at der altså er tale om 'dén Boris'.

Ikke kærester

Og nu er Astrid Olsen klar til at fortælle mere om deres forhold - som altså ikke er et klassisk kæreste-forhold, må man forstå.

Her&nu mødte youtuberen på festivalen AiaSound på Amager fredag, hvor hun understregede, at hun og Boris Hiort 'bare boller' og ikke dater.

Til ugebladet kunne hun dog fortælle, at det var en aften med standup-comedy, som førte de to sammen.

- Hvad jeg faldt for? Det er fandeme et godt spørgsmål. Jeg tror, vi havde en meget skør aften efter Comedy Zoo, hvor han bragte alle mine mærkelige sider frem, som jeg aldrig har oplevet før, siger YouTube-stjernen til mediet.

Boris Híort blev kendt i TV 2-'Bachelorette' tidligere på året, hvor han løb med Mette Sommers sidste rose. De to har dog begge fået andre at fornøje sig med sidenhen. Foto: Lotta Lemche/ TV 2

Oppe til klokken 05

I sin udgave af programmet fra sidste uge får Astrid Olsen også afsløret, at parret var længe oppe sammen, inden hun skulle op og optage sit program.

Nærmere bestemt til klokken 05.

Og så fortæller hun, at afsløringen af deres relation er klappet af med Boris.

- Jeg har ligesom clearet denne her med Boris. Jeg sagde, at jeg kommer til at sige i dag, at jeg boller med dig. Og så sagde han 'okay, fedt', lyder det fra Astrid Olsen i radioprogrammet.

