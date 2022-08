Taler om kontroversielt job: - Jeg kan ikke love noget

Den kommende vært på 'Zulu Comedy Galla' hedder Lars Ranthe.

Det blev offentliggjort tidligere på ugen, da TV 2 kunne afsløre, at det er den 52-årige skuespiller, der skal styre slagets gang, når showet løber af stablen 1. september i Operaen i København.

Men det er i de senere år blevet en værtsrolle, der er forbundet med kontroverser og stor opmærksomhed på både godt og ondt.

I 2020 kom showet på alles læber, da Sofie Linde i en tale satte fokus på sexisme i mediebranchen. En tale, hun blev både hyldet og kritiseret for, og som for alvor satte gang i MeToo-debatten herhjemme.

Sidste år blev TV 2 Zulu så kritiseret for ikke med et eneste ord at italesætte den bølge, de med showet havde sat gang i året før.

Og adspurgt, hvorvidt Lars Ranthe kommer ind på Sofie Lindes skelsættende tale eller hellere vil gå med et ikke-politisk show, hælder han mest til det sidste.

- Jeg vil helst ikke rode mig ud i det. Det er ikke noget, jeg har store planer om. Det er en svær balance at kaste sig ud i, så jeg forsøger bare at være en god vært, siger han til Ekstra Bladet, da vi møder ham til premieren på 'Alle for fire' onsdag aften.

Vil undgå shitstorms

Sidste år fik showets vært Nikolaj Stokholm også på puklen, fordi han plagierede en autralsk komiker, da han dansede rundt i en læderjakke med dildoer klistret på.

Og Lars Ranthe ville på den røde løber heller ikke garantere, at der ikke kan komme til at opstå polemik om hans værtstjans. Selvom det ikke er noget, han ligefrem vil bestræbe sig på.

- Jeg kan ikke love noget, men jeg har ingen planer om noget, der skulle afstedkomme shitstorms, så det håber jeg ikke. Men man ved jo aldrig, så lad os se hvad der sker.

Til gengæld kunne skuespilleren garantere, at han glæder sig til opgaven og går til den med liv og sjæl.

- Jeg glæder mig mest til at stå i operaen og være vært, det har jeg ikke prøvet før. Det er altid sjovt at prøve noget, man ikke har gjort før, og jeg kan mærke, det kilder i maven. Og det er altid godt at kaste sig ud i noget, hvor man er en smule på glatis og nervøs, så man kan mærke, at man lever, og jeg vil sige, at dét kan jeg mærke.