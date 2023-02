Taler om utroskab: - Det var bunkepul

Det har været en uge, der stod i utroskabens navn.

Grevinde Alexandra kunne meddele, at hun har slået op med kæresten Nicolai Peitersen, som har været hende utro - hvilket han også selv bekræftede.

Smykkedesigneren Mai Manniche måtte ligeledes sige farvel til den mand, hun har kærestet rundt med, fordi han ifølge hende, havde været hende utro.

Og den form for partnersvigt er da også noget, der helt naturligt slår sprækker i parforhold. Det var de kendte rørende enige om, da vi mødte dem på den røde løber til premiere på filmen 'Roselil og Stentrolden'.

Skuespilleren Anne Marie Helger lagde ikke skjul på, at hun selv har stiftet bekendtskab med utroskab.

- Ork ja, der har været utroskab hele vejen rundt. Dengang jeg var ung, var der virkelig gang i den. Det var bunkepul, og jeg ved ikke hvad.

Annonce:

- Jeg har selv været utro, fordi jeg var i løse forhold, og så er det jo lidt mere legalt. Men i faste forhold har jeg aldrig været utro. Men det er jo svært. Når eroterne fløjter i luften, og man forelsker sig, så er der jo ikke nogen regler, der gælder. Så ophæves alle love, kærlighedens magt er enorm.

Samme mand i 39 år

I dag ville hun dog ikke nyde noget af at smage syndens frugt og være sin partner utro.

- Det var ikke noget mig, ligesom jeg heller ikke røg sjov tobak. Jeg er til faste forhold og har været sammen med min Jeppe i 39 år, og jeg tør godt love, at vi har været hinanden fuldstændig tro.

Parret har dog haft en åben kommunikation om, hvad de gør i forhold til utroskab, fortæller hun.

- Vi har da snakket om det, for særligt da vi var yngre, kunne man jo godt møde andre, som var skønne, og som syntes, man selv var skøn. Men vi var enige om, at det skulle vi ikke. Vi er ikke jaloux på hinanden eller på hinandens fortid. Så det har faktisk ikke været så svært.

Gunnvør Dalsgaard har tidligere dannet par med modellen Oliver Bjerrehus. Foto: Linda Johansen

Var sammen med gift mand

Forsidefruen Gunnvør Dalsgaard fordømmer utroskab. Engang trådte hun dog uforvarende ind midt i det.

Annonce:

- Hvis man er i et parforhold, er tillid det bærende element, og hvis det bliver ødelagt, så er det svært at få det til at fungere, siger og fortsætter:

- Jeg er meget imod utroskab, og man skal opføre sig ordentligt. Jeg har engang været sammen med en, hvor det viste sig, at han var gift og havde børn, og det blev jeg ked af, for det strider mod alt, jeg står for.

'Vild med dans'-stjernen Thomas Evers Poulsen har ikke personligt stiftet bekendtskab med utroskab. Privat danner han par med 'Bagedyst'-vinderen Sæþór Kristínsson. Han understreger, at de har et godt forhold, men at det ikke er alle hans tidligere partnere, det har været lige let med.

- Man siger, jo at man kan samle appetit ude og spise hjemme. Men jeg ser ikke mig selv som en specielt flirtende person. Men det er jo forskelligt, siger han og fortsætter:

- Jeg har haft en tidligere kæreste, som var jaloux på mine dansepartnere i 'Vild med dans'. Men det er jo bare mit arbejde, så selv hvis andre lægger noget i det, så har det jo været naturligt for mig.