Taler over sig: - Ja, vi er kærester

David Jarsbo bekræfter nu, at han er kærester med Line Maria Busk, der i sommer var ude for et smerteligt brud med sin ekskærste Nicklaes Olsen. Nu bør David hende glad

Ups!

Ekstra Bladets reporter fangede sidste sæsons 'Paradise Hotel'-vinder David Jarsbo til reality-julefrokost onsdag aften for at høre nærmere om de kæresterygter, der har været mellem ham og realitystjernen Line Maria Busk den seneste tid.

Massevis af mennesker har spekuleret i, om de i virkeligheden danner par.

Og der er altså noget om snakken.

Spurgt ind til rygterne om, at Line Maria Busk ønsker at få børn med 'Paradise Hotel'-vinderen nu, kom David Jarsbo til at tale over sig.

- Jo, jo. Det (rygtet, red.) var også fordraget. Selvfølgelig, når vi er i den alder som vi er, mig og LM (Line Maria, red.) ... Ja ... Jeg tænker, at alle som er kærester i den her alder, de har snakket om børn på et tidspunkt. Men vi skal ikke have børn lige nu, siger David Jarsbo lettere kryptisk til Ekstra Bladet.

- Er I kærester?

Annonce:

- Jo, jo, altså. Det ER vi jo. Vi har bare ikke lige fået titlen 100 procent på plads. Men ja, siger en smilende og vist ikke helt appelsinfri David Jarsbo.

Artiklen fortsætter under billedet ...

David Jarsbo og Line Maria Busk til reality-julefrokost 2022. Foto: Anthon Unger

- En pisse grinern aften

Videre fortæller David Jarsbo til Ekstra Bladet, at han i skrivende stund nyder julefrokosten, men han ser også frem til den årlige prisuddeling - Reality Awards - der finder sted i januar 2023.

- Det bliver en pissegrineren aften. Ligesom i dag (onsdag, red.). Bare at være sammen med en masse hyggelige mennesker og bare have det megagrineren. Det plejer altid at være fedt.

- Bliver det endnu vildere end i aften?

- Ja, det gør det 100 procent. Der kommer mange flere mennesker, og der bliver priser. Der er gang i den. Jeg synes, at i aften er vanvittig hyggelig. Men Reality Awards bliver virkelig fedt, lyder de afsluttende ord fra David Jarsbo.

Han har tidligere dannet par med Sille Nimholm, også fra 'Paradise Hotel'. David Jarsbo smed den såkaldte kugle på de eftertragtede 500.000 kroner i finalen og efterlod Sille knust og uden pengegevinst.

Annonce:

Sidenhen har der været strid mellem ekskæresterne. David Jarsbo havde lovet at betale Sille Nimholm 250.000 kroner, som var hans løfte til hende.

I skrivende stund har 'Paradise Hotel'-vinderen dog ikke betalt ekskæresten en rød reje.

Sådan brugte realitystjerner otte millioner