Taler ud: - Det hårdeste i mit liv

- Jeg er fandme træt.

Sådan siger Jes Dorph-Petersen, da Ekstra Bladet fanger ham onsdag aften.

Tirsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at den mangeårige tv-vært var fortid som vært på TV2, efter en ekstern advokatundersøgelse havde vurderet, at han i to sager havde opført sig krænkende overfor kvindelige journalistpraktikanter i 2001 og 2003.

Her er sagerne, der væltede Jes Dorph

'Ikke i orden'

Onsdag aften valgte han at stå frem i 'Aftenshowet' for at fortælle sin historie. Kort derefter talte Ekstra Bladet med ham.

- Jeg har et meget stort behov for at kommunikere, at jeg synes, den måde det er sket på, ikke har været i orden. Den har været sindssygt uretfærdig.

- Fordi min advokat har ikke haft mulighed for at afhøre hverken anmeldere eller vidner, og det faktum at de to vidner, som har stillet sig frem i sagen, har fået deres forklaringer afvist af advokatundersøgelsen, fordi man mente, at de ikke var troværdige. Det kunne jo være, at de havde afpasset dem til hjælp for mig, siger han.

- Hvordan er dit forhold til TV2 nu?

- Det er et svært spørgsmål at svare på. Jeg har arbejdet for TV2 i sammenlagt 27 år og brugt meget af mit liv og mere tid og kræfter end de flest på den tv-station, fordi jeg elskede den. Al den tid har jeg været ekstremt loyal overfor stationen. Jeg har taget det sure med det søde, og jeg har selvfølgelig også en masse historier om ting, der er foregået på TV2, som aldrig nogensinde skal frem til offentligheden.

- Derfor er det så smerteligt at blive udsat for denne her hekse-proces, som fuldstændig kynisk gør mig til en anden, end den jeg er, og beslutter, at jeg har begået krænkende adfærd på baggrund af to episoder, hvor der er kæmpe uklarhed om, hvad der er sket, og hvor de ikke kan bevise noget, siger han.

Sætter navn på

Jes Dorph-Petersen mener, at sagen er håndteret helt forkert, i forhold til hvordan en metoo-sag ifølge ham bør håndteres.

- Sofie Linde sagde om den person, hun selv brugte som eksempel på sexchikane, at vi ikke skal have navne ud, fordi vi ikke skal stå og skyde folk ned. Men det er præcis det, TV2 gør nu. De er gået efter navne, og efter at få folk 'dømt' i den proces her.

- Hvis man vil lave et opgør med kulturen, kræver det så ikke også, at der bliver sat navn på nogen? Ellers er mange af de mennesker jo stadig ansat?

- Det kan jeg ikke kommentere, for jeg er jo ikke ansat. De mennesker er jeg ikke en del af.

- Det er jo det, der er så paradoksalt. Jeg har ikke min daglige gang der. Nå jeg kommer ud på TV2, så skal jeg have et gæsteskilt på, siger han.

Sex med praktikanter

Man skulle heller have fokuseret på, hvordan det i fremtiden kunne gøres til en bedre arbejdsplads, mener han.

- De er pludselig begyndt at gå efter at fælde folk med den her proces. Det har jo ikke handlet om, at man har interviewet nogen om, hvordan arbejdsforholdene bliver bedre. Den har kun handlet om, hvordan man kan få nogle anmeldere til at melde navngivne personer, hvor jeg er en af dem.

- Var det normalt, at I havde sex med praktikanter?

- Nej, det var ikke normalt, men det skete, ligesom jeg vil påstå, at det er sket på alle andre arbejdspladser. Det er jo ikke erhvervspraktikanter fra en skole, det er voksne mennesker, der er lønnede medarbejdere på TV2 som en del af deres journalistuddannelse, siger han.

TV2: 'Vi accepterer ikke krænkelser' I et skriftligt svar til Ekstra Bladet forklarer indholdsredaktør Lotte Lindegaard, at de på TV2 ikke accepterer nogen former for krænkelser, heller ikke selvom handlingerne er sket for år tilbage. 'Vores fokus på TV2 er at skabe en tryg arbejdsplads uden krænkelser. Derfor accepterer vi heller ikke krænkelser, og krænkelser af alvorlig karakter er uforenelige med at bestride en position, hvor man er et billede på TV2's værdier. I den situation er vores opgave at trække en streg og drage en konsekvens uanset, hvornår de er foregået,' skriver hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Selvom Jes Dorph-Petersen havde sex med den kvindelige praktikant, understreger han, at det ikke var noget, han normalt gjorde. Foto: Aleksander Klug

Beskylder en for at lyve

Jes Dorph-Petersen mener, at i hvert fald en af kvinderne har løget i sin anklage. Han kan dog ikke svare på, hvorfor de skulle vælge at gøre det.

- Hvad skulle de her kvinders incitament være til at lyve?

- Jeg kan ikke sige, hvad de kvinders incitament er. Jeg har ikke haft kontakt til dem, og jeg ved ikke noget om det. Men det er jo heller ikke begge kvinder, jeg beskylder for at lyve. Det er kun den ene.

Det er den mest voldsomme af de to anklager, som Jes Dorph-Petersen beskylder for at være opdigtet. Anklagen går på, at han skulle have lagt en hånd over kvindens mund, presset hende ned på en briks og tiltvunget sig sex med hende.

Den anden anklager lyder på, at Jes Dorph-Petersen og en mandlig kollega skulle have inviteret en kvindelig praktikant med hjem til Jes, hvorefter de gjorde sig tilnærmelser med henblik på at have sex med kvinden, som i stedet forlod lejligheden. Den episode mindes Jes Dorph-Petersen dog ikke.

- Der er et vidne, der kan huske, at det er sket. Men det er jo en situation, hvor jeg kan klandres for, at jeg er for sen til at forstå, at en tilnærmelse ikke bliver mødt fra den anden part. For det er det eneste, der sker der.

- Kan der være sket noget, som du har opfattet forkert i den første sag også?

- Jeg ønsker ikke at udtale mig mere om, hvad der er foregået i to sager.

'Det hårdeste i mit liv'

I stedet for at gemme sig har Jes Dorph-Petersen valgt at stå frem i offentligheden.

- Det har været meget, meget belastende. Men i virkeligheden var det hårdere, inden jeg stod frem, fordi jeg i seks uger skulle leve et dobbeltliv og passe mit arbejde, hvor jeg af gode grunde ikke kunne sige noget.

- Men den belastning, jeg har været igennem, har været ekstrem, og det har været klart det hårdeste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Det er ikke piveri, det er bare en konstatering af, at det her er ikke nemt.

Jes Dorph-Petersen tror ikke, han bliver tv-vært igen. Men han mener, at han har flere år tilbage på arbejdsmarkedet, og at han nok skal finde sig noget at lave.