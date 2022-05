Taler ud efter brud

- Jeg ser frem til at være Anna for en dag, siger den tidligere deltager til Ekstra Bladet, der fanger hende til 'Vi elsker 90'erne' i Rødovre.

Tilbage i april gik Anna Seneca og Oliver Erngart, der også har deltaget i 'Paradise Hotel', fra hinanden.

Et brud der kom, efter der længe havde floreret rygter om, at Oliver Erngart havde været Anna Seneca utro.

- Jeg skal til at finde mig selv igen. Til at lære mig selv at kende på ny. Som kvinde og som enlig mor. Men vigtigst af alt skal jeg tilgive mig selv for at have accepteret smertefulde ting alt for mange gange - ting, der slet ikke bør blive accepteret i min verden. For at miste mig selv, fordi kærlighed gjorde mig blind og naiv,' skrev Anna Seneca dengang på Instagram.

Nyder tilværelsen

Det lader til, at det er lykkedes nogenlunde for den 26-årige influencer.

- Det er gået godt. Jeg nyder tilværelsen, siger en feststemt Anna om den nye tilværelse som single og deltids alenemor til deres fælles barn, Mio. Hun understreger dog også, at det har været 'pisse hårdt' til tider.

Hun har siden bruddet i april haft størstedelen af tiden med Mio.

For en dag er rollen som alenemor dog skiftet ud med 90'er musik og drinks. Sønnike bliver nemlig passet af faren Oliver.

Artiklen fortsætter under billedet.

Anna Seneca og Oliver Erngart fra dengang de stadig udgjorde et par. Foto: Jonas Olufson

Samarbejder godt

- Vi er stadig meget nye i rollerne som skilsmisseforældre, men vi er ved at finde ud af, hvor vores grænser er. Vi har det faktisk godt med hinanden, mig og Oliver, siger Anna Seneca,

- Vi har ikke prøvet det før, men vi bliver bedre for hver dag, der går. Vi har også vores egne erfaringer som skilsmissebørn, så vi tager det bedste med derfra.

Sønnen Mio starter snart i vuggestue, og derfor har Anna Seneca god tid til at fokusere på sit arbejde.

- Det betyder, at jeg får en lidt mere struktureret hverdag, så jeg skal bruge mere tid på mit influencerarbejde, og forhåbentlig tjene en masse penge, siger Anna Seneca grinende.