Taler ud efter drama: Venskabet er slut

De blev gode veninder, da de begge deltog i den seneste udgave af 'Robinson Ekspeditionen', men det venskab fik for få dage siden en brat og dramatisk ende.

Robinson-veninderne skulle ellers snart have mødt hinanden i en kamp til konceptet 'Stjerneboksning', som Cengiz og Stephanie 'Geggo' Salvarli står bag.

Men på grund af angstsymptomer under boksetræningen, som Katrine Hedeman mener skyldes følgevirkninger af et brutalt overfald i byen i november sidste år, har hun pludselig meldt fra, hvilket har gjort Amanda Sascha tosset.

Primært fordi Katrine Hedeman - ifølge Amanda Sascha - længe ikke meldte noget ud, men bare udeblev fra træning og ikke svarede på beskeder.

Det førte forleden til hårde ord og tilsvininger i Instagram-opslag og stories fra dem begge på skift.

Den historie kan du læse i detaljer her.

Annonce:

Ikke på talefod

Amanda Sascha har i modsætning til Katrine Hedeman indtil nu ikke kommenteret sagen over for Ekstra Bladet, men da vi møder hende til AiaSound på Amager, hvor boksepigen in spe naturligvis fester uden alkohol, åbner hun for posen:

- Folk har lidt misforstået hele konceptet. Katrine havde jo slet ikke meldt noget ud, så derfor lagde jeg en story ud for at komme i kontakt med hende, når nu der ikke var nogen tilbagemelding. Jeg lagde den ud for sjov for lige at prikke til hende og sige 'hallo - hvad sker der?'. Og så laver Katrine et opslag om aftenen, som er blevet totalt misfortolket.

- Det er jo, hvad det er - det går jo så hurtigt. Sladderen går så hurtigt, og folk fordrejer og vender tingene og elsker drama, så ja - jeg tror ikke helt, vi er på talefod mere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Katrine Hedeman vandt 'Robinson Ekspeditionen' i 2021. Under optagelserne blev hun og Amanda Sascha gode veninder. Men det er nu slut. Foto: Janus Nielsen/TV3

- Er der nogle hard feelings?

- Nu tror jeg bare, at vi lader den glide ud i sandet, og så lader vi være med at snakke sammen, og så er det hele nok meget bedre. Det tror jeg. Ingen drama.

- Har du så mistet en veninde nu?

Annonce:

- Altså, jeg troede egentlig, at vi var så tætte, at vi fortalte hinanden alt. Men eftersom hun intet har fortalt mig løbende, og med hendes meget grove tilsvininger på sin story, så melder hun jo rimeligt klart ud, hvor vi står henne. Når man vælger at udstille andre mennesker på den måde, kan hun næppe se os som veninder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Amanda Sascha på AiaSound Festival på Amager med sin veninde Kathrine. En helt anden Katrine, der nu er tidligere veninde, er hun dog ikke på god fod med længere. Foto: Per Lange

- Men du har jo kaldt hende en kujon. Er du ikke selv gået over stregen - især når nu hun har angst?

- Jeg skrev ikke, at hun var en kujon. Jeg sagde det i en joke, inden noget var meldt ud. Da jeg sagde det, havde hun ikke fortalt endnu, at hun ikke stillede op til boksekampen og at hun havde angst. Jeg syntes bare, det var respektløst ikke at svare eller melde noget ud.

Det bliver svært

Amanda Sascha kan dårligt forestille sig, at skårene kan klinkes i fremtiden:

- Det bliver nok lidt svært for hende at trække tilbage, hvad hun skrev. Jeg synes, det var groft at udstille mig på den måde. Det ville en veninde af mig aldrig have gjort.

Amanda Sascha har dog også positive ord til sin nu tidligere veninde:

Annonce:

- Jeg ønsker hende selvfølgelig god bedring, og at hun passer på sig selv i alt dette. Er da ked af, at hun skal i gennem angst. Men havde hun taget fat i mig og kommunikeret, så havde vi jo aldrig stået i denne situation, mener Amanda Sascha, som nu i stedet skal bokse med en ukendt 'joker'-bokser ved navn Melina.

Da der ikke kommer nye beskyldninger fra Amanda Sascha i forbindelse med denne artikel, har vi valgt ikke at bede Katrine Hedeman om en kommentar.

Forleden udtalte hun dog følgende til Ekstra Bladet:

- Nogle gange tror man, at man har en ven, men så er personen der kun for at få noget berømmelse selv. Hvis man er venner, er man det også i modgang. Så nej, jeg ser hende på ingen måde som en ven mere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er grænser for, hvor hård sex man må have i 'Ex on the Beach'. Det fortæller Jeppe Bøg Risager i det nye afsnit af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.