Taler ud efter Grand Prix-kritik: - Det var en umulig opgave

Keld og Hilda er ikke enige i den shitstorm, det store musikevent var udsat for, og mener ikke som visse seere, at de blev talt ned til, ligesom de har stor sympati for værterne, som ifølge dem havde alle odds imod sig

Dansk Melodi Grand Prix, der løb af stablen 5. marts i Boxen i Herning, fik efterfølgende massiv kritik for bl.a. at stikke i alle tænkelige retninger, være for ustruktureret og uden en ordentlig drejebog, ligesom sangenes kvalitet blev svinet til og måden, afstemningen foregik på, blev kaldt for 'uforståelig'.

Midt i det 'cirkus' stod så Keld og Hilda nede på gulvniveau og blev - ifølge en del seerkommentarer på sociale medier - ufrivilligt en slags nyttige idioter og komiske statister i showet, hvor de - mente nogen set i bakspejlet - blev talt til på en fjollet måde, da vært Martin Brygmann interviewede dem.

Ditte Okman, værtinde på 'Det vi taler om', nævnte endda i den populære podcast, at det lignede, Hilda på et tidspunkt 'tjekkede mentalt ud' - underforstået: Hilda lignede ikke en, der var vild med den måde, hun og Keld skulle medvirke på.

Keld og Hilda har ikke meget til overs for kritikken af Dansk Melodi Grand Prix og ikke mindst værterne, for de havde en umulig opgave, mener parret - her i snak med Ekstra Bladet på den røde løber. Video-grab: Emil Agerskov

Kæmpe støj i salen

Det har dog intet på sig, fortæller Keld og Hilda, da Ekstra Bladet fanger dem på den røde løber i forbindelse med premieren på musicalen 'She Loves You' i Tivolis Koncertsal.

- Jeg synes, det var glimrende, siger Hilda.

- Jeg synes, det var udmærket. Vi har ikke set det på tv - vi har kun oplevet det derfra, hvor hvor vi stod, supplerer Keld, inden Hilda atter tager ordet.

- Jeg skal bare sige til værternes forsvar, at der hvor de blev placeret, og skulle fortælle hver gang, det var en umulig opgave. De står dernede i kæmpe støj, folk forstyrrer dem, og de har ikke ro til at kigge på deres kort eller noget.

- KÆMPE støj. Alle taler, indskyder Keld.

- Så jeg synes, det var lidt uretfærdigt (kritikken af værterne, red.), påpeger Hilda.

- Så det, man så på tv, var ikke helt det, man oplevede i salen?

- Nej, jeg synes, de havde en meget svær opgave!

- Det var nogen, der mente, at Martin Brygmann talte lidt ned til jer eller især dig, Hilda?

- Sådan er Martin jo. Jeg synes ikke, han talte ned, siger Keld på vegne af sin kone.

Hilda er tilsyneladende helt enig:

- Nej! Han er jo bare sådan ... afslappet.

Herlige piger vandt

På trods af det faktum, at det musikalske niveau på sangene også har været til debat, er det heller ikke på dét punkt til at lokke negativ kritik ud af altid glade Keld og Hilda, selvom det virkelig har været noget, der kunne få de musik-kritiske seere op af stolene.

- Det var jo up-to-date. Der skal jo ske noget med Melodi Grand Prix også. Jeg synes, det var nogle herlige piger, der vandt. De solgte varen. Hooold da op, siger Keld Heick med et smil.

- Ja, virkelig. Der var knald på, indskyder Hilda.

- Og hvad er vurderingen i forhold til Eurovision - har de en chance?

- Det er svært at sige. Måske, konstaterer parret i kor.