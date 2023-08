Danske kendte ... 11. aug. 2023 kl. 17:46 Gem artikel Gemt artikel

Taler ud efter voldsdom: Ville se Robert i øjnene

I flere måneder var Nynne Larsen udsat for vold i hjemmet af ekskæresten Robert Hansen, der for nyligt blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for samme. Ekstra Bladet har talt med Nynne Larsen, der fortæller om sagen her