Taler ud: - Enorm dødsangst

Den populære sanger er åben om, at han ofte er bange for døden

Selvom livet og karrieren kører derudaf med 100 kilometer i timen, er det stadig angstprovokerende for sangeren Andreas Odbjerg blot at være til.

Det fortæller han åbent om i programmet 'Det sidste måltid' på Radio4.

- Jeg har enorm dødsangst. Det eneste tidspunkt, jeg ikke tænker på det, det er, når jeg synger og spiller, lyder det.

Andreas Odbjerg har i den grad taget Danmark med storm med sin musik, og det har også affødt succes. Men det gør bestemt ikke angsten mindre.

- Og det bliver ikke bedre, når man har et fedt liv. Jeg har et lille angstanfald om dagen. Så længe man er live, så tænker man over, at man på et tidspunkt ikke er det, fortæller han.

Dog slår han fast i programmet, at det ikke er så slemt, når anfaldet står på.

- Jeg hyperventilerer ikke, men jeg kan ikke få vejret i sådan to sekunder.

Andreas Odbjerg er lige nu aktuel med sin første plade. Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo mener, at der er tale om nogle vindersange, men at den unge stjerne godt kunne været typen, der har hurtigt var glemt igen.