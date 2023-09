Taler ud: Har brugt millioner på kokain

Han er kendt for at være en af pionererne inden for dansk rap.

Tilbage i 1990'erne kunne Jesper Dahl, der blev kendt som 'Jokeren', gå på vandet i kølvandet af sin succes med gruppen Den Gale Pose, der især hittede med 'Spændt op til lir'.

Senere hittede han også som sololkunstner, hvor han stod bag kæmpehits som 'Havnen', 'Godt taget' og 'Kvinde din - møgluder'.

Men succesen havde sin grimme pris.

Det fortæller han i et nyt interview med Berlingske, der har besøgt den garvede rapper, der i dag har skiftet sit tidligere festlige liv ud med bollebagning og billedkunst.

I Interviewet fortæller han, at festen ikke havde nogen ende i mange år, så han udviklede et massivt misbrug af alkohol og stoffer, hvorfor han anslår at have brugt en million kroner om året på kokain, vodka og taxaer.

- Jeg var faktisk den sidste i omgangskredsen til at sniffe kokain. Til gengæld var jeg den bedste og mest vedholdende, siger han i interviewet.

Sådan tog Den Gale Pose sig ud, da de hittede i 90'erne. Fra Venstre er det Jesper 'Jokeren' Dahl, Rasmus 'B' Berg og Nicholas 'Coldhands' Kvaran. Foto: Bax Lindhadt/Ritzau Scanpix

Tjener 'meget godt'

Men i dag er det altså primært billedkunsten, der trækker i raplegenden, og det går efter sigende ganske godt.

- Jeg har faktisk lige udstillet mine malerier på en gruppeudstilling på Færøernes Nationalmuseum, hvor jeg har otte malerier med. Det er det første museum, jeg udstiller på, så jeg maler og sælger mine malerier. Det er det, jeg laver, forklarede han, da Ekstra Bladet mødte ham under en stor hyldest til dansk rap under Smukfest i 2022.

- Hvordan giver det i forhold til at være rapstjerne?

- Det giver i hvert fald sådan, at skattevæsenet vurderede, jeg skyldte dem 1,2 millioner, så på en eller anden måde må det give meget godt, ha. Jeg har ikke gået det efter, svarede han med et smørret smil.