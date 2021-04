Taler ud om alkoholisme og skilsmisse

Rolf Sørensen og Susanne skal alligevel ikke skilles, efter Rolf gik i behandling for alkoholmisbrug

Det sidste år har bestemt ikke været nemt for den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen og hans kone Susanne.

I efteråret 2020 meddelte parret, der har kendt hinanden siden 1992, at de ville gå fra hinanden.

Bruddet skyldes Rolfs store alkoholmisbrug, som han på daværende tidspunkt ikke kunne styre.

Huset i Sandbjerg blev sat til salg og siden solgt.

Siden da har parret dog besluttet, at de alligevel ikke skal skilles, selvom de er flyttet fra hinanden.

Det skyldes, at Rolf har fået styr på sit misbrug efter i flere år at have kæmpet med alkoholen.

Nu fortæller parret om Rolfs misbrug i en stor artikel i Alt for damerne

Begyndte i Danmark

Ifølge Susanne og Rolf begyndte problemet med alkoholen, da de flyttede tilbage til Danmark i 2008 efter at have boet i Italien, hvor Rolf dyrkede karrieren som cykelrytter.

Parret boede et halvt år i Danmark, hvor Rolf drak mere end godt var, fordi han ikke skulle tænke på sin sport i vintermånederne.

Middage med venner blev for meget for Susanne, der i stedet arrangerede brunch, så der ikke var vin på bordet.

For Rolf endte alkoholen med at overtage hans liv, og i dag kan han se, hvordan den kan påvirke et menneske.

- Alkohol er en direkte vej ned i helvede for mig. Jeg har set nogle kurver, der viser, hvordan det bare kan gå nedad og nedad og ende med sygdom og død, hvis man bliver ved med at drikke som alkoholiker. Det er virkelig skræmmende, fortæller han til magasinet.

Rolf har efter eget udsagn i januar været i behandling på Behandlingscenter Tjele, hvor han fik den såkaldte 'Minnesotabehandling'.

Tog konsekvensen

Den forestående skilsmisse blev det sidste spark cykelrytteren behøvede, inden han endelig gik i behandling.

Susanne havde følt, at det var den eneste løsning, fordi hun ikke længere kunne overskue konsekvenserne ved Rolfs handlinger, når han var fuld.

Parrets hus danner ikke længere ramme om deres liv. Foto: Boliga/Jesper Nielsen

I dag har Rolf fået styr på sine dæmoner i en sådan grad, at de har afblæst skilsmissen.

Ifølge ham har erkendelsen af, at han var alkoholiker gjort det muligt at se en vej ud af misbruget.

I interviewet understreger Susanne også, at der aldrig har været vold eller andet dårligt i familien grundet Rolfs forhold til alkohol.

De to skal nu prøve at bo hver for sig, mens de finder ud af, om det kan fungere.

Susanne fortæller, at det allerede har været mere afslappende for hende ikke at skulle måle på vinetiketterne, om der er taget noget af vinen i skabet.

Parret ser dog frem til et liv sammen og fortæller begge, at de er positive omkring at leve sammen i fremtiden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret i forbindelse med artiklen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.