Taler ud om brud: Har stadig følelser i klemme

I sidste måned kom det frem, at Lasse Rimmer og Line Hofmeyer skal skilles efter knap to års ægteskab.

Det meddelte de synkront på de sociale medier, og det kom nok som et chok for mange, at parret nu ville gå hver til sit.

Det er heller ikke meget, de to sidenhen har fortalt om bruddet. Men nu tager komiker og tv-vært Lasse Rimmer bladet fra munden.

På sin Instagram har han nemlig kastet sig ud i en spørgerunde, hvor han blandt andet svarer på spørgsmål omkring skilsmissen.

Følelser i klemme

I en video fortæller 49-årige Lasse Rimmer, at det nok vil tage noget tid, før han er klar til at kaste sig ud på dating-markedet igen.

- Jeg ved ikke, hvor lang tid der kommer til at gå. Der er en pæn del af mig, der ikke er færdig med godt at kunne lide Line, selvom vi ikke skal være sammen. Det skal nok lige ud af kroppen først.

Komikeren har altså stadig følelser i klemme for sin 27-årige eks. Men det lader ikke til, at Lasse Rimmer håber på en genforening mellem de to.

- Nu har jeg før gjort det der med at gå og håbe alt for længe, at et dødt forhold vil blomstre op igen, og det blev jeg virkelig ked af og vred over. Og jeg har hverken lyst til at være ked af det eller vred. Så vi er meget enige, siger han og tilføjer:

- Og jeg tror den enighed, er en del af nøglen til, at vi har det så godt sammen. Vi er meget afklarede om, at den dør skal vi ikke beholde nøglen til.

Årsag til brud

Parret har ikke røbet en direkte årsag til, at de har valgt at lade sig skille. Men de har tidligere fortalt, at der er blevet kæmpet for at redde deres ægteskab, der i sidste ende desværre ikke var muligt.

Eksparret er dog fortsat venner, og Lasse Rimmer fortæller, at han på trods af omstændighederne har det godt.

- Jeg har det godt. Der er meget, som er lidt kaotisk lige nu. Der er en masse ting, som lige skal falde i hak og føles som hverdag igen. Det kommer til at tage noget tid. Der er ny bolig, nyt arbejde, og så er privatlivet jo noget andet, end jeg havde planlagt.

- Men jeg synes, at vi gør det godt. Jeg synes, at vi gør det godt sammen. Og jeg tror, at alting kommer til at blive fint, lyder det fra Rimmer.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lasse Rimmer, men det har i skrivende stund ikke været muligt.