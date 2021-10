Taler ud om brud: Jeg måtte ud af det

'Det var en skør aften. Den var et udråbstegn, en slutning. Casper og jeg gik hjem hver for sig.'

Iben Hjejle taler om sin 40-års fødselsdagsfest i marts 2011. Det gør hun i erindringsbogen 'En gylden korkprop', hvor ikke mindst hendes otte år sammen med Casper Christensen fylder en del.

Op gennem 00'erne var hun og Casper Christensen et af Danmarks mest kendte kendispar – nummer to efter kronprinsparret. Ikke mindst i kraft af tv-serien 'Klovn'.

Iben Hjejle fortæller i ny bogg åbent om livets op- og nedture og om at finde rollen som sig selv. Foto:Tarriq Mikkel Khan

Overfladen var glamourøs. Men bag den var to meget forskellige mennesker. Iben, der ønskede et trygt, roligt liv uden konstant at have pressen i hælene, og Casper, der ifølge bogen ønskede, at hver dag skulle indeholde mindst én større forvandling.

'At leve sammen med sådan et menneske i otte år var for mig i bedste fald anstrengende, i værste fald ødelæggende,' hedder det i bogen, hvor hun ikke lægger skjul på, at det var hende, der ønskede at stoppe forholdet.

Allerede da hun inviterede til fest, vidste hun, at det var slut. Men udadtil skulle de på det tidspunkt fortsat forestille at være kærester, forklarer hun.

Skilsmisseturen

Beslutningen om at afslutte forholdet tog hun reelt under en luksustur til Los Angeles året inden. Den voldsomme luksus i et lejet palæ med kæmpebiler . Med var også Caspers personlige assistent, Isabel Friis Mikkelsen (som Casper i dag er gift med), førte til et kæmpeskænderi.

'Det kom til at stå lysende klart for mig, at det var forbi. Der var ingen plads til mig i nye type iscenesættelse, som Casper bevægede sig imod,' skriver hun.

Hjemme igen bestemte de sig for at gå i parterapi og sælge deres hus i Værløse.

I den forbindelse rykkede Iben ind i en venindes lejlighed. Efter festen havde parret endnu en parterapi-session. Her fik Iben sagt, at Caspers ønsker for fremtiden så meget anderledes ud end hendes, og at hun derfor ikke troede, de skulle videre sammen. Noget, der ifølge bogen kom helt bag på ham.

Artiklen fortsætter under videoen...

Taler ud om brud: Jeg måtte ud af det Iben Hjejle taler ud om svær periode med stress

Elskede virkelig hinanden

Casper Christensen og Iben Hjejle lærte hinanden at kende i 2002 under arbejdet med tv-serien 'Langt fra Las Vegas', og samarbejdet udviklede sig til kærlighed. Men selv om den brast – og ikke alt var en dans på roser i forholdet – tøver hun i dag ikke med at rose sin tidligere kæreste:

'Vi elskede virkelig hinanden,' skriver hun og fremhæver, at han rent arbejdsmæssigt har formået at udfordre hende i en grad, som de færreste har været i stand til.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Casper Christensen. Han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.