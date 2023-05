Taler ud om bruddet: Ikke på talefod

For en uge siden kunne reality-parret Teresa Ovenberg og Teitur Skoubo berette, at kærligheden mellem dem var bristet, og at de var gået fra hinanden.

'Teitur og jeg er ikke sammen længere… Tak for alle de søde beskeder, jeg allerede har modtaget. Jeg læser dem alle', skrev Teresa Ovenberg i et kort opslag på Instagram i den forbindelse.

Teresa vil nu fokusere på sig selv. Foto: Henning Hjorth

Over for Ekstra Bladet sætter hun til gallapremieren på 'Den lille havfrue' onsdag aften flere ord på, hvordan det går hende, nu hvor hun er blevet single.

- Det er svært. Det er det 100 procent. Især efter alt... Men jeg prøver bare at se fremad, siger hun og understreger, at hun ikke ønsker at gå i detaljer om årsagen til deres brud.

Ikke på talefod

Teresa Ovenberg, der er kendt fra 'Ex on the Beach', kan dog fortælle, at de ikke ligefrem er skiltes som bedste venner.

- Vi har mange praktiske ting i forhold til lejligheden og med at flytte (som vi taler om, red.), men ellers er vi ikke rigtig på talefod, siger hun.

- Hvordan er stemningen mellem jer?

- Nu er jeg lige kommet i dag fra Færøerne, så jeg har ikke rigtig snakket med ham.

- Har det noget som helst at gøre med alt det, han har været igennem med sin voldsom?

- Nej. Nej, siger hun og slår fast, at det er de fuldstændig ovre.

Teitur Skoubo, der er kendt fra programmer som 'Paradise Hotel', 'Singletown' og 'Ex on the Beach', blev ved landsretten i efteråret frikendt for voldtægt, men dømt for vold mod en kvinde, han havde været hjemme hos efter en bytur i november 2021.

I første omgang var han af byretten blevet idømt fængsel på to år og seks måneder for voldtægt, men landsretten afgjorde altså, at straffen i stedet skulle være tre måneders fængsel for vold.

Derfor kunne Teitur gå ud af landsretten som en fri mand efter at have været varetægtsfængslet, mens sagen stod på.

Vil fokusere på sig selv

Gennem hele sagen var Teresa ved Teiturs side som hans kæreste, men det er altså slut nu, og både Teresa og Teitur skal vænne sig til livet som singler.

Men det betyder ikke, at Teresa skal på jagt efter drømmemanden.

Sommeren skal Teresa bruge på sig selv og sine veninder. Foto: Henning Hjorth

- Jeg skal ikke finde kærligheden overhovedet. Jeg skal bare fokusere på mig selv og hygge mig med mine veninder. Jeg skal virkelig bare fokusere på mig, for nu har jeg fokuseret på det forhold i lang tid, siger hun.