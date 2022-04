Taler ud om bruddet

Nogle gange fungerer et parforhold bare ikke.

Det har Le Gammeltoft ligesom mange andre måttet erkende.

I et nyt interview med Vores Børn sætter stifteren af Heartbeats ord på, hvad der gik galt mellem hende og eksmanden Jesper Backer, og hvordan det hele endte med hende og ekspolitikeren Tommy Ahlers.

Det skriver Realityportalen.

Ifølge Le Gammeltoft fungerede forholdet til eksmanden ikke, fordi lidenskaben og romantikken var væk.

De to var også rørende enige om, at de ikke ville blive sammen kun for deres børns skyld.

De lovede derfor hinanden, at de ville forblive gode venner, men ikke længere skulle være sammen.

Efter bruddet fra Jesper Backer gik der ifølge Le Gammeltoft kun to måneder, inden hun faldt for Tommy Ahlers.

Trak på forholdet

Det holdt dog ikke, men erhvervskvinden kunne hente styrke i sin eksmand, som hun har et fantastisk forhold til.

– Noget af det første, jeg gjorde, da det var sket, var at skrive til Jesper, som havde børnene den dag. Jeg tog hjem til dem og lå på sofaen, fik en vaffel og gik en tur med hunden i regnvejr. Det var bare et naturligt og nemt sted for mig at gå hen og sige 'nu er det her sket'. Det er ikke ideelt for vores piger at opleve et brud én gang til, og i den sammenhæng har Jesper været så god til at give børnene ro, tage de ekstra snakke – og komme med rigtig meget kage, fortæller hun til Vores Børn.

De to boede sammen og den dag i dag er Le flyttet tilbage til det hus på Amager, som hun ejer med eksmanden Jesper Backer.

I forbindelse med bruddet med Tommy Ahlers skrev Le ud på sin Instagram.

'Når kærligheden er der, skal man rykke på det. Derfor valgte vi at flytte sammen sidste forår. Man skal dog også erkende, når tingene ikke fungerer. Den erkendelse er vi i fællesskab nået frem til, og derfor har vi valgt at gå fra hinanden. Det har været for svært at flytte sammen, hver med to børn, og få det til at fungere. Vi er kede af det, men glade for alt det, vi havde sammen,' skrev hun på daværende tidspunkt.