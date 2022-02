Taler ud om chok-diagnose

Skuespiller, instruktør og musiker Erik Clausen overraskede sine fans, da han mandag aften kunne fortælle, at han er ramt af diagnosen Parkinson.

Det gjorde han på det sociale medie Facebook.

'Og lige som jeg troede 'nu er den der', så kom diagnosen Parkinson! Ja tak for det. Jeg træner og holder ham hr. Parkinson på afstand og beskæftiger mig så lidt som muligt med hans ånde i nakken. Det går fint, jeg arbejder, filmen er lagt på hylden for øjeblikket,' skrev han.

Til Ekstra Bladet kan den folkekære skuespiller fortælle, at han er helt overvældet over alle reaktionerne på Facebook.

- Jamen, det er jo helt vildt, jeg er meget rørt over det, lyder det.

Han fortæller, at han trods diagnosen er ved godt mod.

- Jeg har det godt. Jeg kan godt nok ikke løbe et maraton i morgen, men det ville jeg nok ikke kunne under alle omstændigheder, siger han med et grin.

Tænker ikke på det

Den snart 80-årige musiker prøver at huske sig selv på, at han ikke skal gå for meget op i sygdommen.

- Sådan er det med ham mr. Parkinson, man skal ikke give ham for meget opmærksomhed, og det gør jeg ikke. Jeg holder mig i form, og jeg træner.

Snart kan Erik Clausen præsentere en udstilling på Galleri Lorien, hvor han efter eget udsagn skal vise malerier frem i forbindelse med sin 80-års fødselsdag.

Ud over udstillingen af malerier skal han også fremvise nogle af sine ældre film i Cinemateket.

Her vil entertaineren selv være til stede og fortælle om de ældre værker, han har skabt gennem sin karriere.